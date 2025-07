Coca-Cola HBC Italia nomina due nuovi direttori per l’Abruzzo e la Basilicata

Coca-Cola HBC Italia, principale produttore e imbottigliatore delle bevande a marchio The Coca-Cola Company sul territorio nazionale, ha annunciato le nomine di due nuovi direttori per i propri stabilimenti in Basilicata e Abruzzo. Si tratta di Nicola Donato e Giuseppe Giovane, che dal mese di settembre 2024 hanno assunto la guida rispettivamente dello stabilimento di Fonti del Vulture (PZ) e dello stabilimento di Oricola (AQ).

Nicola Donato, direttore dello stabilimento Coca-Cola HBC di Fonti del Vulture (PZ).

Nicola Donato avrà il compito di contribuire al miglioramento delle performance produttive e di sostenibilità dello stabilimento lucano di Fonti del Vulture (Potenza) dedicato all’imbottigliamento delle acque Lilia e Sveva, che nel 2024 ha visto già 2 milioni di euro di investimenti in ambiti quali salute e sicurezza, efficientamento idrico e circolarità degli imballaggi. Dopo un’esperienza in Maserati, Nicola Donato è entrato a far parte di Coca-Cola HBC Italia nel 2019 come shift supervisor e successivamente come production manager presso lo stabilimento di Marcianise, dove ha avuto un ruolo centrale nell’implementazione del complesso e nella sostituzione della linea lattine della fabbrica, contribuendo significativamente al percorso di recupero volumi, performance, affidabilità e produttività dell’intero stabilimento.

Giuseppe Giovane, direttore dello stabilimento Coca-Cola HBC di Oricola (AQ).

Giuseppe Giovane avrà l’obiettivo di supervisionare i progetti di espansione e ammodernamento dello stabilimento abruzzese di Oricola, per cui l’azienda ha recentemente investito oltre 45 milioni di euro nella realizzazione di 2 nuove linee per la produzione di lattine che saranno operative entro la fine dell’anno, nell’ambito della sostenibilità, salute e sicurezza e certificazioni. Dopo aver ricoperto ruoli di crescente responsabilità in Nestlé Italia, Giuseppe Giovane è entrato in Coca-Cola HBC Italia nel 2018 come responsabile di produzione ad Oricola. Nel mese di maggio 2022 ha assunto la direzione della fabbrica dedicata all’imbottigliamento delle acque Sveva e Lilia di Rionero in Vulture (PZ). Qui ha conseguito importanti risultati grazie alle sue solide competenze tecniche, al forte orientamento verso gli obiettivi e alla capacità di costruire team coesi ed efficaci.