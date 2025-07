TIM  partner ufficiale  telecomunicazioni per Milano Cortina 2026

TIM è partner ufficiale delle telecomunicazioni per i giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. L’accordo, firmato da Andrea Varnier, CEO della Fondazione Milano Cortina 2026 e Pietro Labriola, amministratore delegato di TIM, prevede la fornitura di connessione in fibra e 5G, oltre a soluzioni digitali innovative per tutta la durata dell’evento.

“Le telecomunicazioni rappresentano un elemento imprescindibile per il successo dei Giochi e con l’ingresso di TIM siamo certi di avere al nostro fianco un partner solido e affidabile”, ha commentato il CEO di Milano Cortina 2026 Andrea Varnier.

Tim metterà a disposizione oltre 10 mila utenze mobili e router in 5G e 4G, garantendo connettività ad alte prestazioni nelle regioni coinvolte: Milano, Valtellina, Veneto e Trentino-Alto Adige e un potenziamento della rete mobile in punti chiave come aeroporti e stazioni.

“Questa partnership conferma l’attenzione che abbiamo per il mondo dello sport che, proprio come le connessioni che offriamo, ha la forza di unire le persone” ha dichiarato Pietro Labriola, amministratore delegato di TIM. “Per noi sostenere i Giochi Olimpici e Paralimpici ha anche una valenza sociale e questo ci rende tanto più orgogliosi”.