In una nota congiunta Meloni, Salvini, Tajani e Lupi arriva l’apertura a una riforma della governanze in linea con il Media Freedom Act. Placet dal Movimento 5Stelle, mentre l’Usigrai attacca: senza tempi certi è solo un tentativo per nuove spartizioni

Per il servizio pubblico serve avviare un confronto in Parlamento per nuova legge di sistema in linea con il Media Freedom Act. Applicando – “nell’attesa” – le norme vigenti “senza indugi”.

E’ in sintesi la posizione dei leader del centro destra sulla situazione in Rai espressa in una nota congiunta da Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi.



Ormai da diversi mesi le discussioni sul rinnovo del board di Viale Mazzini sono al centro del dibattito politico. La richiesta è quella di uscire dall’impasse sulle nomine, aprendo però a un confronto sull’adozione delle indicazioni contenute nelle normative Ue.

Le opposizioni – l’ultima volta dopo un incontro di tutti i capigruppo il 10 settembre scorso, ricorda Ansa, – hanno chiesto l’adozione delle nuove regole sulla governance della tv pubblica derivanti dal Media Freedom Act (che prevede una serie di clausole per i vari ruoli) come precondizione per avviare le discussioni.

Giorgia Meloni (foto LaPresse) Matteo Salvini (Foto Ansa) Antonio Tajani (foto Ansa) Maurizio Lupi (Foto LaPresse)

La dichiarazione congiunta

“L’evoluzione del mondo dell’informazione impone una impegnativa sfida a tutte le istituzioni politiche”, esordisce la nota congiunta. “L’irrompere dei giganti del web, la crescita di potenti piattaforme spesso connesse ai colossi della rete, il saccheggio digitale che investe il mondo dell’editoria e dell’audiovisivo, il dilagare delle cosiddette fake news e molto altro ancora richiedono un nuovo assetto normativo”.

“In molti casi con regole di respiro internazionale. Come è avvenuto con le direttive del diritto d’autore emanate dall’Unione Europea e recepite dall’Italia”.

“Analogo percorso dovrà essere affrontato per il Media Freedom Act, approvato dal Parlamento europeo, che entro il 2025 andrà recepito”.



“In Italia poi la Corte Costituzionale ha indicato nel tempo, con varie sentenze e ordinanze, il ruolo del servizio pubblico televisivo e la fondamentale funzione del Parlamento”.

“Riteniamo quindi opportuno – chiariscono Meloni, Salvini, Tajani e Lupi – avviare in Parlamento il confronto per definire una nuova legge di sistema, che tenga conto di tutte le trasformazioni tecnologiche intervenute, per arginare e regolare il dominio di giganti del web e piattaforme, per fermare il saccheggio digitale e tutelare il diritto d’autore nel mondo dell’editoria e dell’audiovisivo, a garanzia di ogni espressione della cultura, del sapere e dell’informazione. Il tutto alla luce delle regole europee in vigore e in via di futura attuazione e della giurisprudenza costituzionale”.

“Il Parlamento – precisano i leader di FdI, Lega, FI e Nm – è ovviamente la sede del confronto e delle decisioni. Pronti al dibattito in ogni altra sede, a partire da iniziative promosse da organi istituzionali”.

“In attesa di regole che tengano conto, è la conclusione, per il sistema nel suo complesso e per il servizio pubblico, delle previsioni che dovranno entrare in vigore entro il 2025, riteniamo che debbano essere applicate le norme vigenti senza indugi, a tutela delle prerogative del Parlamento, del pluralismo e della funzionalità del servizio pubblico”.

Floridia (M5S): ora stati generali e intesa su riforma governance

Plauso all’apertura è arrivato dal Movimento 5 Stelle. “Finalmente i leader di centrodestra si dicono pronti al dibattito sulla riforma del servizio pubblico nel solco del Media Freedom Act europeo. È il momento di passare ai fatti attraverso Stati Generali del servizio pubblico che gettino le basi per una riforma condivisa che possa procedere spedita in Parlamento”, ha affermato la presidente della commissione di vigilanza Rai Barbara Floridia.

Barbara Floridia (Foto Ansa)

“Già domani ho convocato una riunione con i capigruppo in commissione di vigilanza di tutti i partiti in cui definire lo schema di lavoro e condividere metodo e merito per giungere a questo appuntamento il prima possibile”.

“Abbiamo tutti il dovere di dare il Paese una legge in linea con i principi del Media Freedom Act europeo e capace di slegare definitivamente la Rai dal rapporto asfissiante con il governo di turno”, ha proseguito Floridia. “È una grande responsabilità che grava su tutte le forze politiche. Mi aspetto da Giorgia Meloni e da tutti i partiti l’impegno formale a condividere una data certa entro cui tenere questo appuntamento”.

Schlein: no nomine prima di riforma, no rinnovo Cda che sarebbe già in scadenza

“Pare che finalmente abbiamo convinto la maggioranza sulla necessità di procedere a una riforma per rendere indipendente la Rai dai partiti come chiede il Media Freedom Act che deve essere attuato in fretta”. Così Elly Schlein con i cronisti alla Camera. “Voglio chiarire -aggiunge la segretaria del Pd- che noi non siamo disponibili a nomine, lottizzazioni, rinnovi di Cda che praticamente sarebbero già in scadenza, prima di aver proceduto alla riforma complessiva della governance della Rai. Oggi anche i leader di maggioranza riconoscono questa necessità, mettiamoci subito al lavoro in Parlamento per fare in fretta e bene questa riforma”.

Usigrai: senza tempi certi, solo un tentativo per nuove spartizioni

Nel pomeriggio è arrivata anche un commento da parte dell’UsigRai. “La Rai ha bisogno di un nuovo vertice, ma le nomine non possono rispondere ancora alle logiche di spartizione tra governo e partiti”, si legge nella nota diramata dalla sigla sindacale che riunisce una parte dei giornalisti di Viale Mazzini.



“L’apertura della maggioranza ad una legge di riforma sulla Rai, senza impegni precisi sulla calendarizzazione in Parlamento, non rappresenta una garanzia sul futuro dell’Azienda.

I progetti di legge ci sono. Le Camere si riuniscano in sede deliberante e procedano in tempi brevi alla riforma. Il regolamento europeo sul Media Freedoom act ha già fissato le regole a cui uniformarsi.

“Ogni perdita di tempo e ogni tentativo di andare avanti con le regole attuali, che mettono in mano a partiti e governo il controllo sulla Rai, è da rispedire al mittente”, la conclusione.

Fnsi: serve tavolo permanente

In una nota, la Federazione nazionale della Stampa italiana ha preso atto “dell’apertura del governo ad un confronto sull’informazione, sul pluralismo e sul servizio pubblico: i tempi però devono essere necessariamente rapidi e certi”.

“Negli ultimi mesi la Fnsi ha più volte sottolineato come la legislazione italiana sulla stampa e sull’informazione non sia più in linea con i tempi, con le sentenze della Corte costituzionale (ricordiamo ad esempio quelle sulla diffamazione a mezzo stampa) e tanto più con l’articolo 21 e l’articolo 36 della Costituzione”.

“Pensiamo che servano norme per favorire soprattutto il rilancio economico del settore, anche a tutela della libertà di stampa e del pluralismo dell’informazione, che mettano al centro l’importanza sociale del giornalismo professionale di qualità. Così come servono norme che garantiscano l’informazione italiana dalla pirateria digitale degli Over the top e contro il dilagare delle fake news. Ricordiamo che l’unico antidoto contro la guerra a bassa intensità delle notizie false lanciata contro il nostro Paese negli ultimi anni è avere un giornalismo di grande livello e di qualità professionale. Le sole caratteristiche che possono salvare l’informazione anche dai rischi connessi all’intelligenza artificiale”.

E “vecchie sono anche le norme che riguardano la raccolta pubblicitaria delle tv commerciali e la concentrazione dei media”.

La Federazione della Stampa “auspica che il Media Freedom Act, in quanto regolamento, venga applicato completamente e senza indugi per garantire i diritti e la libertà dei giornalisti, l’accesso e la segretezza delle fonti, e sottrarre, da subito, il servizio pubblico al controllo della politica: e su questo siamo già in ritardo”.

Per questo la Fnsi “chiede al sottosegretario Alberto Barachini un tavolo permanente che si occupi di informazione in tutti i suoi risvolti”.