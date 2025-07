La Lombardia diventerà il principale polo farmaceutico in Europa entro il 2025

Secondo il CPHI Annual Report Research, indagine globale che ha coinvolto più di 300 aziende farmaceutiche – realizzata da CPHI, la principale comunità globale per i professionisti del settore – la regione Lombardia ha conquistato il primo posto nella categoria riservata alle piccole molecole della classifica CPHI European Manufacturing Rankings. La regione si infatti è piazzata ben al di sopra dei suoi rivali più prossimi, ottenendo un impressionante punteggio di 9,7, con l’Île de France e Dublino rispettivamente al secondo e terzo posto.

In termini di produzione manifatturiera complessiva, la Germania è da tempo in competizione con la Lombardia in qualità di maggiore centro di produzione di API in Europa, ma nell’indagine CPHI tutti i principali hub tedeschi, tra cui il Baden-Württemberg e la Renania, hanno ottenuto un punteggio inferiore. La Lombardia è ora più interessante per le nuove imprese e crescerà più rapidamente nei prossimi anni, fino a diventare la principale regione europea per la produzione farmaceutica.

I risultati della CPHI Annual Report Research rafforzano in modo significativo la reputazione della regione, che si prepara ad accogliere oltre 62.000 professionisti del settore. L’industria farmaceutica mondiale si incontrerà infatti a Milano il mese prossimo in occasione del CPHI Milan, il più grande evento del settore a livello mondiale, che si terrà a Fiera Milano dall’8 al 10 ottobre.

Un altro elemento positivo per le prospettive dell’area nel prossimo anno è che la Lombardia ha ottenuto il terzo posto tra le regioni migliori per la costruzione di una struttura dedicata ai biologici, dietro solo a Basilea e Dublino, entrambe con industrie di biologici mature.

Nell’ultimo decennio, Milano è diventata la principale sede di produzione a contratto in Europa e molti operatori globali stanno investendo nella regione come centro per la produzione avanzata e i biologici. Ad esempio, l’anno scorso AGC Biologics ha completato l’espansione della sua sede milanese per la terapia cellulare e genica, ottenendo l’approvazione GMP della FDA per Lenmeldy a marzo di quest’anno[1] e diventando in questo modo l’unico sito CDMO al mondo a essere approvato per i pazienti statunitensi.

La città di Milano è pronta a trarre vantaggio dall’afflusso previsto, con 62.000 visitatori provenienti da oltre 170 paesi, in vista dell’accelerazione della crescita manifatturiera globale attesa per il 2025, in particolare in Lombardia. In effetti, si stima che il CPHI Milan immetterà oltre 120 milioni di euro direttamente nell’economia locale, senza contare i miliardi di contratti finalizzati durante la settimana.

“Milano è da tempo un importante centro per la produzione di API e i nostri risultati dimostrano che rimane un luogo interessante per la costruzione di un nuovo sito per le piccole molecole. La regione vanta anche un’eccezionale offerta di servizi a contratto, con impianti di bioproduzione che vengono costruiti sempre più spesso in questa zona”, ha commentato Tara Dougal, Brand & Content Director per CPHI Milan.