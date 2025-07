Temptation Island cala un po’ causa Champions. C’è Floris e Bianchina sparisce

Vince la serata tv del 17 settembre la seconda puntata di ‘Temptation Island’ in calo rispetto al debutto, ma soffrendo di più ‘DiMartedì’ e la nuova Champions League con Milan-Liverpool su Sky piuttosto che ‘I Leoni di Sicilia’ su Rai1, che si ripetono ai livelli dell’esordio. ‘DiMartedì’ quasi doppia il talk di Rete4, ‘E’ sempre Cartabianca’, e si colloca sul podio appena prima del calcio a San Siro.

‘Temptation Island’ vince la serata facilmente (Sara è uscita dal gioco con Fabio, che aveva messo in discussione il suo amore per lei, mentre Antonio resiste alle richieste di confronto di Titti), anche se i numeri portati a casa dalla seconda puntata sono stati leggermente più bassi di quelli dell’esordio. E la ragione non risiede nella rimonta (mancata) della fiction di Rai1, ‘I leoni di Sicilia’, che però ha fidelizzato il suo pubblico, ma nel successo di due ‘novità’ in palinsesto: il rientro di Giovanni Floris su La7 e la partenza della nuova Champions League su Sky. Ma vediamo come i meter hanno messo in fila le principali proposte.

Filippo Bisciglia

Bisciglia perde un punto e mezzo di share. Ma c’è più pubblico davanti alla tv

Su Canale 5, in flessione più che contenuta, ‘Temptation Island’ ha conquistato 3.124.000 spettatori con uno share del 21,5%. Su Rai1 I Leoni di Sicilia, con Michele Riondino e Miriam Leone ha avuto 2.502.000 spettatori ed il 14,1% di share, confermandosi sui numeri della prima puntata.

Miriam Leone e Michele Riondino

Floris va forte con Bersani, Saviano, Annunziata, Mieli. Male Berlinguer con Corona, Feltri e la Schlein

Sul podio sale ‘DiMartedì’, che ospitando tra gli altri Pierluigi Bersani, Lucia Annunziata, Roberto Saviano, Maurizio Landini, Sergio Rizzo, Elsa Fornero, Paolo Mieli ha avuto 1.249.000 spettatori e il 7,6%. Dietro La7, alla fine, è arrivato Milan-Liverpool, a 1,2 milioni in termini di total audience su Sky.

Roberto Saviano da Giovanni Floris

Giovanni Floris ha staccato nettamente la concorrenza più diretta.

Lucia Annunziata e Pierluigi Bersani

Su Rete4 ‘E’ Sempre Cartabianca’, con Bianca Berlinguer che ha puntato tra gli altri su Mauro Corona, Vittorio Feltri, Elly Schlein e Andrea Scanzi, ha riscosso 692.000 spettatori ed il 4,9%.

Vittorio Feltri e Mauro Corona con Bianca Berlinguer

Elly Schlein

Il film di Italia 1 (‘I mercenari 3’ a 946.000 spettatori e 5,5%) ha battuto quello di Rai3 (‘Gli ultimi saranno ultimi’ a 705.000 spettatori e il 3,7%). Ridimensionato dall’abbondanza di opzioni il game di Rai2: ‘The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno’ ha avuto 733.000 spettatori ed il 4,4%. Mentre è andata bene su Tv8 la nuova edizione di ‘X Factor’ con le prime Audition a 590.000 spettatori con il 3,6%.

Il gol di Yildiz per la Juve

La Juve ed il Milan abbondantemente sopra il milione. E tutta la Champions League su Sky in serata sfiora 1,5 milioni

Ma parliamo dei risultati della nuova Champions League su Sky. Al pomeriggio, a partire dalle 18.45, la vittoria della Juventus contro il PSV per tre a uno ha avuto 1,005 milioni di spettatori (big screen) ed il 6,2% di share. Se si considera la total audience, il bilancio è di 1,122 milioni di spettatori.

Il raddoppio del Liverpool

Subito dopo alle 21.00 Milan-Liverpool, terminata con la vittoria degli inglesi per tre a uno, ha conseguito 1,057 milioni di spettatori ed il 5,3%, con il complesso dei match trasmessi dalla pay nella fascia a 1,3 milioni e 6,6%. Se si considera la total audience, il bilancio dei rossoneri è stato di 1,215 milioni di spettatori, con il totale delle partite a 1,479 milioni.