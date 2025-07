Nella nuova stagione di Tv2000 grande spazio a intrattenimento e informazione

Nella cornice degli studi romani di TV2000 sono stati oggi presentati i palinsesti della stagione televisiva 2024-25 di TV2000 e Raio InBlu2000. Una stagione che si preannuncia ricca di contenuti, tra riconferme e nuovi titoli, che popoleranno l’offerta dell’emittente della CEI.

Mario Placidini, Paola Saluzzi, Vincenzo Morgante (Foto di Giacomo Gabrielli) Massimo Porfiri, Mons. Giuseppe Baturi, Vincenzo Morgante(Foto di Giacomo Gabrielli) Un momento della presentazione dei palinsesti di Tv2000 (Foto di Giacomo Gabrielli) Mario Placidini e Paola Saluzzi, (Foto di Giacomo Gabrielli) Beatrice Fazi, Carolina Di Domenico (Foto di Giacomo Gabrielli)

A introdurre la presentazione, l’Amministratore Delegato Massimo Porfiri, che ha parlato di una “chiara e coerente” strategia per il futuro, che vede TV2000 impegnata nella trasformazione in una vera e propria media company integrata “accompagnando e guidando il pubblico nell’interpretazione di un momento storico veramente complesso”. “Il prossimo anno sarà particolarmente impegnativo perché ci prepariamo a svolgere un ruolo centrale nella copertura mediatica del Giubileo” ha aggiunto Porfiri.

Una programmazione, quella di TV2000, che vede nei suoi capisaldi informazione e intrattenimento, come dichiarato dal Direttore di Rete e dell’Informazione Vincenzo Morgante. “Guardiamo al pubblico che ci segue da anni ma siamo interessati a interloquire con le nuove generazioni, attraverso contenuti e strumenti mirati”, ha dichiarato, “vogliamo continuare a fare servizio pubblico, stando soprattutto dalla parte di chi non riesce ad avere voce o riflettori accesi, per provare a rendere un servizio adeguato alla Chiesa e al Paese”.

Un servizio che mira ad ampliare il proprio pubblico anche grazie al potenziamento della presenza web e social (è a breve prevista l’apertura di canali Threads e TikTok) e alla piattaforma di streaming Play2000. Lanciata a gennaio 2024, Play2000 ha già superato in pochi mesi i risultati attesi per la fine dell’anno, riscontrando una positiva risposta di pubblico, non solo in Italia ma anche all’estero: ad oggi, la sola app ha registrato più di 152mila download. Numeri in crescita anche grazie all’ampia funzionalità della piattaforma: oltre all’offerta on demand e live streaming TV e radio, due canali streaming live garantiscono la copertura in diretta di grandi eventi, integrando la programmazione televisiva.

Andando sulle novità in palinsesto, spicca l’arrivo nello slot quotidiano del mattino di Quel che bolle in pentola (in onda dal 23 settembre dal lunedì al venerdì alle 11:00). Un nuovo cooking show, condotto da Beatrice Fazi, presentato non come una gara né una lezione di cucina, ma come un vero momento di condivisione e convivialità, dove il cibo diventa occasione di incontro. Alla domenica pomeriggio arriva invece Terra Mater (dal 29 settembre alle 16:15), rotocalco che esplorerà il rapporto tra uomo e pianeta condotto dalla new entry di canale Carolina Di Domenico. “Dopo la scommessa vinta l’anno scorso nella fascia delle 15.00 del sabato puntiamo quest’anno alla domenica, sperando in una crescita dello share” ha dichiarato l’Head of Content Acquisition and Programming Anna De Simone. Altre due novità sono Alle porte del giubileo (cinque puntate dal 23 novembre il sabato alle 15.15) condotto da Gennaro Ferrara in attesa dell’apertura della Porta Santa e Algoretica – Noi e l’Intelligenza Artificiale (stesso slot, da gennaio 2025) sulle opportunità di sviluppo e le implicazioni etiche e sociali dell’intelligenza artificiale, condotto da Monica Mondo con la presenza fissa di padre Paolo Benanti, presidente della commissione algoritmi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, membro del Comitato sull’intelligenza artificiale dell’ONU, il più stimato e gettonato opinionista sul tema.

Confermati, oltre a tutti gli appuntamenti religiosi, i programmi quotidiani dal lunedì al venerdì Di Buon Mattino (alle ore 07:30), Il mio medico (09.45), Vediamoci Chiaro (10.30) L’Ora Solare (lun.-ven. alle 12.20), Il Diario di Papa Francesco (17.30) In Cammino (19.30), i settimanali del weekend Caro Gesù (sabato alle 10.15), Borghi d’Italia (sabato e domenica alle 12.15), Sulla Strada (sabato alle 14.35 e domenica alle 08:05) Pani e Pesci (il sabato alle 15.15), Buongiorno Prof (domenica alle 11.30), Finalmente Domenica (anticipato la domenica alle 15.15) e Soul (domenica alle 20.50), le seconde serate Indagine ai confini del sacro (lunedì), Retroscena (martedì) e Effetto Notte (venerdì) e il programma mensile Siamo Noi, condotto da Gabriella Facondo e incentrato sui temi della crisi del sistema sanitario, delle carceri e del disagio giovanile.

Conferma d’eccezione quella Antonio Di Bella, che torna a condurre il mercoledì in prima serata il talk di approfondimento Di Bella sul 28. Sempre Di Bella sarà inviato per TV2000 dagli Stati Uniti nei giorni delle elezioni di novembre, arricchendo ulteriormente l’area news che è già un caposaldo dell’emittente. Cinque telegiornali e dieci edizioni del giornale radio vengono prodotte quotidianamente dalla redazione unica, recentemente accorpata, di TV e radio.

Tornerà nel 2025 la fiction di prima serata Canonico, con protagonista Michele La Ginestra nei panni di un sacerdote, arrivata alla terza stagione. Ricca poi l’offerta per la prima serata di film (oltre 150 titoli) e documentari (tra le novità di quest’anno, quattro titoli presentati a Venezia: Km33-Ultima Fermata, L’alpinista di Dio – Pier Giorgio Frassati, Dove vanno gli anni, I Simboli del sacro). “Molti film l’anno scorso hanno superato l’1,5% di share, e anche quest’anno proponiamo tante prime visioni, con equilibrio tra intrattenimento e riflessione” ha commentato De Simone.

Infine, la radio, con Radio InBlu2000 che si arricchisce di nuovi programmi, tra cui Le Parole della Sostenibilità (con Francesco Carrubba), InBlu2000 Replay (con Max Occhiato) e Tutte le strade portano a Roma (con Daniela Lami, dedicato al Giubileo).

(credit: “Foto di Giacomo Gabrielli\Agenzia Toiati”)