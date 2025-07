Tim premium partner del Milan per la primavera e la squadra femminile

Pur non essendo più dopo lungo tempo title sponsor della Serie A, Tim non rinuncia al calcio.

Il gruppo tlc ha infatti annunciato una partnership con il Milan, diventandone premium partner, come nuovo back of shirt sponsor della Prima Squadra femminile e della Primavera maschile.

L’accordo, che prevede anche la realizzazione di esperienze con prime squadre e primavera, potrebbe non essere l’unico che lega la telco alla piazza del calcio milanese.

Inclusione e condivisione

L’intesa con i rossonerisi inserisce nell’ambito de ‘La Forza delle Connessioni’, il posizionamento di Tim che sottolinea quanto le connessioni aiutino ad avvicinarsi, offrendo sempre maggiori opportunità di vivere e condividere emozioni. Senza però dimenticare l’attenzione comune con il club alle tematiche di inclusione.

Un aspetto quest’ultimo sul quale ha insistito proprio Maikel Oettle, chief commercial officer di AC Milan. “La collaborazione , ha detto, riflette perfettamente la visione del Club e il forte impegno nello sviluppare la prossima generazione di talenti maschili e femminili, sia dentro che fuori dal campo”.

“Siamo particolarmente lieti di continuare a sostenere il talento delle donne in ogni ambito, perché la parità di genere non può aspettare”, ha aggiunto anche Andrea Rossini, chief consumer, small & medium and mobile wholesale market officer di Tim. “L’accordo, ha affermato anche, rinnova il nostro impegno per lo sport e in particolare per il mondo del calcio, parte integrante della nostra cultura e tradizione”.