Il 19 settembre 2024, il Gruppo Nestlé in Italia ha ufficializzato le nomine di Barbara Vita come head of

marketing Italy&Malta e di Anna Belardi come IT business relationship manager and digital officer Italy&Malta.

Già in carica da luglio, le due manager entrano entrambe a far parte anche del Leadership Board del Gruppo.

Il ruolo di Vita

In Nestlé dal 1996, Vita (nella foto, a sinistra) nel nuovo ruolo ha la responsabilità delle aree Media, Insights&Analytics, Consumer Experience, Marketing Excellence, Innovation Acceleration e Nutrition Health Wellness a supporto di tutte le categorie del gruppo.

Laureata in economia presso l’Università Cattolica di Milano, master in management distributivo, due figli, nel suo percorso ventennale in Nestlé, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, anche con un’esperienza internazionale presso HQ di Vevey.



A capo di un team di circa 25 professionisti, la manager ha il compito di guidare la trasformazione di queste aree verso un marketing più evoluto, che rafforzi il legame con il consumatore, favorendo la crescita dei giovani talenti di marketing di Nestlé.

Il ruolo di Belardi

Laurea in Economia Aziendale con specializzazione marketing alla Bocconi di Milano, un figlio, anche Belardi è in Nestlé da oltre 20 anni.

Entrata nel gruppo nel 1998, nel suo percorso ha sviluppato competenze significative in diverse aree come Marketing, Trade Marketing, Sales e Project Management, oltre che nell’ambito IT.

Nella nuova posizione, ha il compito di guidare il mercato italiano in un percorso di digital transformation facendo leva su tecnologie e dati e assicurando contemporaneamente un continuo miglioramento nei servizi e nel supporto IT.

Inoltre, nella funzione, va ad integrare l’attuale team di business transformation, dirigendo così un dipartimento di oltre 50 persone.