Radio 24 festeggia 25 anni. Silvestri: punto imprescindibile nell’informazione autorevole

Raggiungere i 2 milioni di ascoltatori al giorno era, quando 25 anni fa è nata Radio 24, un obiettivo quasi impossibile da raggiungere. Eppure oggi il traguardo e stabilmente superato e sono 2.297.000 le persone che ogni giorno ascoltano fedelmente l’emittente confindustriale, a cui si aggiungono gli 8,5 milioni gli ascolti podcast mensili, le 6.6 milioni le pagine viste ogni mese sulla piattaforma web, oltre ai tantissimi podcast.

Dall’amato, odiato ma comunque seguitissimo La Zanzara a 24 Mattino, passando per Focus economia e Tutti convocati, sono 64 i programmi in palinsesto ogni settimana della talk radio a cui si aggiungono i 18 giornali radio quotidiani per un totale di 540 ore di diretta al mese.

Senza contare i 1.800.000 i follower sui profili social della radio che crescono ad un ritmo del 57% rispetto all’agosto dell’anno precedente, i 20 eventi in esterna (tra cui Vicenza Oro, Festival Città Impresa, Cosmoprof, Parma Green Week, Vinitaly presso lo stand Vini Pasqua, Il Salone del Libro di Torino, Sport Business Forum di Belluno, Salone Nautico di Genova e Il Festival dell’economia di Trento) e i 10 Digital Round Table nell’anno 2024.

Sono questi i numeri di Radio 24 che il 4 ottobre compie 25 anni. E li festeggia con un evento esclusivo – giovedì 3 ottobre – nel quale oltre a spegnere le venticinque candeline verrà designata la “trasmissione che non c’è”, iniziativa che ha coinvolto gli ascoltatori di Radio 24 in un lavoro autoriale per la realizzazione di un nuovo programma nel palinsesto 2025. Dai 3.500 candidati, solo uno, selezionato da una giuria interna – che ha vagliato tutte le proposte arrivate entro il 20 luglio – firmerà un contratto di collaborazione dal valore di 10mila euro per realizzare il nuovo programma insieme allo staff della radio.

Sono 14 i Partner che hanno sostenuto l’iniziativa: DS Automobiles (Automotive Partner), Eni, Monge, UniCredit, Ford Pro, Intesa Sanpaolo, Generali (Official Partner), Trentino Marketing, Coca-Cola, Distilleria Marzadro, Pastificio Rummo, Oniverse, il Gruppo Lunelli con i brand Ferrari e Tassoni, e Birra Peroni con il brand Birra Raffo (Event Partner). Grande interesse del mercato quindi per le modalità di partnership multimediale legate alla celebrazione del compleanno di Radio 24 e per il concept creativo della serata che sarà una sorpresa per tutti gli invitati.

“Siamo molto felici ed orgogliosi di festeggiare questo 25esimo compleanno di Radio 24 che è diventata un punto imprescindibile nell’informazione autorevole e nella qualità del racconto quotidiano che ha saputo crescere negli anni – e i numeri lo testimoniano – portando dei risultati che sono il riconoscimento di un impegno costante profuso da Radio 24 in tutte le professionalità che la compongono”- commenta Federico Silvestri, Direttore Generale Media & Business del Gruppo 24 ORE. -“Una grande festa per un riconoscimento ribadito anche dai partner che hanno voluto essere vicino a noi per la serata. Il mercato pubblicitario ci festeggia con risultati di raccolta in significativa crescita, anche in virtù del numero sempre maggiore di campagne in esclusiva e una fervida proposizione di format tailor made, capaci di soddisfare tutte le esigenze di comunicazione. A tutto ciò si aggiungono gli ottimi risultati della piattaforma Radio 24 – 4.0 con la media mese che in un anno ha triplicato le pagine viste e ha raddoppiato i Browser unici. Ancor più brillante l’andamento della nuova App che sta registrando nell’ultimo anno un tasso medio di crescita mensile dell’8,4 % sulle sessioni e del 11% nelle page impression, confermando il robusto e crescente utilizzo della App e l’alto gradimento dell’esperienza di navigazione da parte degli ascoltatori.”