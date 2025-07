Slow Food, a Terra Madre l’agricoltura che nutre il 70% del mondo

A Torino da 26 al 30 settembre: “OGM e monocolture false soluzioni”

“Vogliamo sempre di più essere il movimento globale del cibo e far sentire la nostra voce. Al contempo è importante dare voce anche a chi non ce l’ha portando tante esperienze reali concrete a Terra Madre -Salone del gusto”. Lo ha detto la presidente di Slow Food Italia, Barbara Nappini, presentando la quindicesima edizione di Terra Madre che si terra a Torino, tra le architetture del Parco Dora, dal 26 al 30 settembre; coinvolgerà oltre tremila delegati, 700 espositori da tutte le regioni italiane e da 120 Paesi.

Organizzata da Slow Food, Città di Torino e Regione Piemonte, con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Ministero del Turismo e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Italian Trade Agency, la 15esima edizione della più importante manifestazione internazionale dedicata al cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti e alle politiche alimentari pone l’accento sulla necessità di una nuova relazione con la natura, attraverso il cibo, l’elemento più potente che ci riconduce alla terra,scegliendo come claim We Are Nature. Questo percorso è il frutto delle riflessioni che Slow Food ha avviato e condiviso a livello italiano e internazionale con la rete di soci, produttori e artigiani, cuochi, pastori e pescatori, istituzioni, realtà della società civile e partner in quasi 40 anni di storia dell’associazione (1986 nascita di Slow Food Italia) e in 20 anni di Terra Madre (2004 la prima edizione).

“La grande lungimiranza di Terra Madre nel 2004 – afferma Barbara Nappini – è stata proprio mettere al centro il mondo della produzione alimentare quella che è chiamata agricoltura alternativa e che invece tutt’oggi produce cibo per più del 70% della popolazione mondiale, dovrebbe essere chiamata primaria e non alternativa. Del resto gli Ogm e le monocolture sono false soluzioni che creano danni enormi agli ecosistemi; temi che dovrebbero scomparire dell’agenda politica, mentre occorre dare più risalto, più potere, più attenzione ai piccoli proprietari terrieri e a coloro che applicano i principidell’agroecologia”. Inoltre, ha sottolineato Nappini, “noi promuoviamo la sovranità alimentare da qualche decennio. Si tratta di un’espressione ideata dall’associazione internazionale di contadini ‘La via campesina’ e indica il diritto dei popoli a determinare le proprie politiche alimentari e quindi le proprie politiche agricole non soltanto dal punto di vista appunto nutrizionale, ma anche dal punto di vista ambientale, oltre che dal punto di vista culturale religioso filosofico. Teoricamente, se fosse effettivamente un diritto rispettato per tutte le popolazioni non ci sarebbe più fame nel mondo. Oggi è da non confondersi con Made in Italy, cioè sovranità alimentare e autarchia non sono la stessa cosa. Noi di Slow Food ci atteniamo e promuoviamo la sovranità alimentare che fa riferimento alla prima definizione, quella campesina”.