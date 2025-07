Giornalisti, Fnsi: per il nuovo contratto più soldi e tempo libero

“I nostri stipendi hanno perso il 20% del potere d’acquisto”, ha spiegato il segretario generale aggiunto Naccari, chiedendo un adeguamento dei compensi e un’organizzazione redazionale che consenta di bilanciare lavoro e affetti. Centrale resta il tema del precariato, e i suoi impatti sull’informazione di qualità

Per il rinnovo del contratto Fnsi-Fieg i giornalisti chiedono “più soldi, e soprattutto un’organizzazione diversa che permetta di avere dei tempi di vita veri da dedicare a ciò che si vuole”.

Lo ha affermato Matteo Naccari, segretario generale aggiunto della Federazione nazionale della stampa, intervenendo all’assemblea dell’Associazione stampa Toscana oggi a Firenze.

Punti fermi

“Abbiamo dei punti fermi – ha spiegato nel suo intervento – che sono sostanzialmente due: quello di avere un aumento salariale, perché siamo fermi a 10 anni fa, ed è stata stimata una perdita di oltre il 20% di potere d’acquisto dei nostri stipendi; ma anche e soprattutto più tempi di vita, perché quello che sta accadendo in molte redazioni è anche questo, il fatto di non avere la possibilità di gestire la propria vita familiare con il lavoro”.

L’obiettivo per tutti deve essere “una vita normale e dignitosa, e non essere completamente in raccordo con la redazione 24 ore su 24”, ha detto Naccari, anche in riferimento alle situazioni di smart working.

Precariato e qualità dell’informazione

Naccari non ha dimenticato poi il problema del precariato. “Quando vedo quant’è lo stipendio medio di un co.co.co. o di una partita Iva, mi chiedo molto spesso di come facciano a vivere, senza un aiuto della famiglia”, ha affermato. “Come potete pensare – ha proseguito – che qualcuno che viene pagato 3, 4, 5, 10 euro per un servizio possa dare un’informazione di qualità? Gli manca il tempo per farlo, e soprattutto perché più scrive più riesce ad avere un’entrata che gli possa garantire una vita dignitosa, cosa che però va a scapito della qualità dell’informazione che poi dopo ci ritroviamo dalle Tv, alle radio, ai giornali”.

“I cittadini, ha concluso, hanno diritto di essere informati, con un’informazione di qualità”.