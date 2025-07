Rai, Parlamento al voto sui consiglieri. Agnes per la presidenza, ma serve nome condiviso

Giovedì 26 settembre Parlamento al voto sui 4 membri del Cda di loro competenza. Mentre restano dubbi sulle mosse del Pd, M5s e Avs confermano la loro presenza in aula. Resta l’incognita sui numeri per l’approdo di Agnes alla presidenza

Nessun rinvio per le nomine Rai. Nonostante la richiesta del Pd di rimandare l’appuntamento di giovedì 26 settembre per l’elezione dei quattro consiglieri di nomina parlamentare, la maggioranza ha confermato in capigruppo al Senato la volontà di procedere con il rinnovo dei vertici di Viale Mazzini con lo schema ormai da tempo definito.

Agnes per la presidenza. Ma mancano i numeri

Resiste, scrive Ansa, la candidatura per la presidenza Rai di Simona Agnes, in quota FI, che con ogni probabilità sarà fra i due consiglieri indicati dal Mef insieme a Giampaolo Rossi, destinato alla poltrona di amministratore delegato in quota Fdi.

Dietro le quinte, però, gli emissari di Giorgia Meloni trattano con le opposizioni per un’intesa su un presidente di garanzia.

Simona Agnes foto LaPresse

Al centrodestra mancano quattro voti per la maggioranza qualificata, tre considerando Mariastella Gelmini, nel gruppo Misto dopo l’addio ad Azione (in attesa del probabile approdo in Noi moderati), che non intende lasciare il posto in commissione. Una bocciatura, si ragiona nel centrodestra, non impedirebbe, però, di tentare poi un accordo con parti dell’opposizione, per provare ad arrivare al via libera nella seconda votazione, come accaduto nel 2018 per Marcello Foa, eletto dopo il ‘patto di Arcore’ tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Comunque sarà significativo, sempre secondo quanto osservano fonti di maggioranza, il numero di voti a favore di Agnes al primo test in Vigilanza.

E non si esclude che nel frattempo decolli una trattativa su un presidente di garanzia: il centrodestra per ora avrebbe escluso nomi considerati troppo vicini al centrosinistra, come Giovanni Minoli e Antonio Di Bella, e sarebbero in corso confronti su alcuni profili con emissari di Matteo Renzi.

Nel frattempo diventerebbe presidente pro-tempore il membro più anziano, eletto dai due rami del Parlamento, probabilmente Antonio Marano, indicato dalla Lega, in vantaggio su Alessandro Casarin.

Fdi dovrebbe eleggere Valeria Falcone, anche se mantiene qualche chance Federica Frangi.

Le mosse dall’opposizione

Tra le file dell’opposizione, i vari partiti al momento non hanno una linea condivisa, ma non sono da escludere – rileva Ansa – contronfi a tre, tra Pd, M5S e Avs.

I dem, dopo aver posto la riforma della governance come condizione per le nomine, stanno valutando come muoversi, compresa la possibilità di non partecipare al voto. Gli occhi sono puntati sull’assemblea congiunta dei gruppi di Camera e Senato in programma questa sera, alle 20.30. Nella maggioranza sono convinti che alla fine Elly Schlein darà indicazione di partecipare alla votazione.

M5S: presenti al voto sul Cda Rai

Lato M5s, l’indirizzo dovrebbe essere quello di confermare Alessandro Di Majo in consiglio. Con una nota il partito ha confermato in ogni caso l’intenzione di partecipare alla votazione in Parlamento.

“Appare contrario all’interesse pubblico lasciare il cda nelle mani dei soli consiglieri designati dalle forze di maggioranza, rinunciando così le forze di opposizione a esercitare le funzioni di vigilanza, di controllo e di garanzia di pluralismo in un momento estremamente delicato per il Servizio Pubblico”, ha commentato il gruppo guidato da Giuseppe Conte.

I pentastellati hanno respinto le ricostruzioni di stampa “secondo cui questa posizione sarebbe motivata da inciuci vari tra il M5s e le forze di maggioranza”.

“Quanto all’attuale cda della Rai, il M5s osserva che è ormai scaduto da tempo. Appare quindi inevitabile il rinnovo dei suoi componenti, anche perché l’iter parlamentare necessita del suo naturale spazio temporale”, ha chiosato.

Anche Avs in Aula

Conferme sulla presenza in Aula sono arrivate anche da Avs. “Non lasciamo che quel presidio sia messo a disposizione per rafforzare Meloni, quindi ci saremo anche noi”, ha detto il deputato Angelo Bonelli.

“Domani saremo in Aula e voteremo – ha poi aggiunto in una intervista a Radio Radicale – perché non riteniamo di dover lasciare spazio alcuno a questa destra. Dopo che ha occupato la Rai, che occupi anche il cda? No grazie”.