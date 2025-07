Il Parlamento ha eletto i consiglieri Rai Di Majo, Frangi, Marano e Natale

Camera e Senato sono stati chiamati a votare i 4 nomi di pertinenza dei due rami del Parlamento per il nuovo Cda Rai. Consiglieri che si aggiungono a Davide Di Pietro, indicato dai dipendenti nel maggio scorso.

Camera

La Camera ha eletto Federica Frangi, con 174 voti, e Roberto Natale, con 45 preferenze (I voti dispersi sono stati 3, le schede bianche 6 e le schede nulle 3). Mentre il nome di Frangi era stato l’indicazione dei gruppi ai deputati del centrodestra (Fdi, Fi, Lega e NM), sul nome di Natale – giornalista Rai vicino a Avs- si sono orientati M5s e Avs, unici partiti dell’opposizione a partecipare al voto.

Senato

Antonio Marano, indicato dalla Lega, con 97 voti, e Alessandro Di Majo, espresso dal Movimento 5 stelle, con 27 voti, sono stati eletti dal Senato componenti del Cda Rai. Un voto è andato a Ruggero Aricò, due le schede bianche, quattro le nulle. Presenti e votanti 131.

Chi sono i consiglieri

Alessandro Di Majo

Alessandro Di Majo è un avvocato romano nato il 20 ottobre 1968. Oltre all’attività di legale, è attualmente professore (supplente esterno) di Diritto Sportivo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre, nonché professore di Diritto Commerciale presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della stessa Università. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni in diritto societario, diritto fallimentare, diritto sportivo e diritto d’autore. È stato Of Counsel dello studio legale Tonucci & Partners, con sedi a Roma e Milano, occupandosi di contenzioso, arbitrati, mediazione, diritto d’autore, crisi d’impresa e sport. Dal 2002 al 2009 è stato componente del Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Professionisti (Figc – Federazione Italiana Giuoco Calcio). Dal 2018 al 2019 è stato Consigliere presso la Corte di Cassazione, a seguito di nomina per “meriti insigni” con Decreto del Presidente della Repubblica, su designazione all’unanimità del Consiglio Superiore della Magistratura. È stato membro della Commissione tecnica di supporto del Gruppo di lavoro, Commissione istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico, per la riforma delle cd. Leggi Prodi-bis -Marzano, in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Considerato – secondo Adnkronos – molto vicino a Giuseppe Conte, è alla sua seconda esperienza come componente del consiglio di amministrazione della tv di Stato: la prima volta è stato eletto dal Senato nel luglio 2021.

Da gennaio 2022 è membro del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale di Confindustria Radio Televisioni.

Federica Frangi

Federica Frangi, in quota a Fdi, è nata a Roma l’8 maggio 1973, giornalista professionista iscritta all’Ordine del Lazio dal 8 marzo 2005, con esperienze professionali di alto livello nel giornalismo radiotelevisivo e negli uffici stampa, ha lavorato nella redazione di “Porta a Porta”, la trasmissione di Bruno Vespa su Raiuno, e fino al febbraio scorso è stata consigliere nazionale della Fnsi eletta al Congresso di Chianciano con la lista “Stampa Libera e Indipendente”. E’ stata anche presidente dell’Associazione Stampa Romana, articolazione della Federazione Nazionale della Stampa nel Lazio e ha fatto parte del direttivo di Lettera 22, l’associazione di giornalisti “non omologati”. Attualmente lavora al Tg2 alla redazione cronaca.

Antonio Marano

Antonio Marano è nato a Roma il 22 febbraio del 1956, risulta così il consigliere più anziano dei quattro nominati dal Parlamento. Laureato in Architettura al Politecnico di Milano, ha all’attivo una carriera in Rai più che ventennale: è stato direttore di Rai2 dal 2022 al 2009, con un intermezzo dal 2004 al 2009 in cui ha ricoperto il ruolo di direttore della Direzione Diritti Sportivi. Dal 2009 al 2016 è stato vicedirettore generale per il Coordinamento dell’Offerta Televisiva e Radiofonica. Da febbraio 2016 a gennaio 2021 è stato presidente di Rai Pubblicità. E’ l’attuale direttore commerciale della Fondazione Milano-Cortina. Marano ha all’attivo anche l’esperienza in politica: alle politiche del 1994 è stato infatti eletto deputato nelle file della Lega Nord fino al 1996. In questa veste, è stato membro della Commissione di Vigilanza Rai e sottosegretario al ministero delle Poste e delle telecomunicazioni nel primo governo Berlusconi.

Roberto Natale

Roberto Natale (Foto Ansa)

Nato a Roma nel 1958, laureato in filosofia, è giornalista professionista dal 1990. Agli inizi degli anni Ottanta, vince una borsa di studio Rai per l’avviamento alla professione giornalistica e collabora presso diverse redazioni. Nel 1988 viene assunto in qualità di praticante giornalista presso la Sede Regionale delle Marche. Nel 1989 entra nella redazione della Sede Regionale per il Lazio dove, l’anno successivo diviene redattore e, in seguito, gli vengono affidati anche compiti di conduttore. Dal 1991 al 1994 è portavoce dei giornalisti del Gruppo di Fiesole. Dal 1995 al 1996 è Vicepresidente dell’Associazione Stampa Romana. Dal 1996 al 2006 è Segretario dell’Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai. Dal 2007 al 2012 è Presidente della Federazione Nazionale Stampa Italina (FNSI). Tra il 2004 e il 2012, è membro del Broadcasting Experts Group e dello Steering Committee della European Federation of Journalists (Efj). Dal 2013 al 2018 ricopre l’incarico di portavoce della Presidente della Camera dei Deputati. Dal giugno 2020 è componente, su designazione del Sindacato e dell’Ordine nazionale dei Giornalisti, del Gruppo di lavoro sull’antisemitismo istituito dal Governo italiano. Nel 2018 riprende servizio in Rai e viene assegnato alle dirette dipendenze del Direttore della Direzione Comunicazione, Relazioni Esterne, Istituzionali e Internazionali per supportare le attività della Direzione con particolare focus su Media Relation, Newsletter, Think Tank, Comunicazione e Trasparenza. In questo periodo, collabora al lancio della Newsletter Corporate Rai e riceve l’incarico di responsabile della struttura “Responsabilità Sociale”. Nell’ottobre 2018 gli viene riconosciuto l’inquadramento come Vice Capo Redattore e nel luglio 2019 la qualifica di Capo Redattore.

Nel 2020 viene nominato Responsabile dell’unità organizzativa “PMO e Coordinamento” della Direzione Rai per il Sociale. Nel 2022 viene nominato Direttore della Direzione “Rai per la Sostenibilità – ESG”. Nel giugno 2022, inoltre, viene nominato Consigliere di Amministrazione della Fondazione Pubblicità Progresso.