Le cinque carriere nel mondo dell’editoria secondo Libraccio

Come dimostra la ricerca condotta dalla Fondazione Symbola “io sono cultura 2023”, il mercato culturale italiano genera oltre 95 miliardi di euro e un impiego di 1,5 milioni di persone. Libraccio, catena leader nella vendita di libri usati, ha individuato cinque carriere promettenti per chi vuole inserirsi in questo settore.

Scopritore di talenti letterari. Un professionista dedito alla ricerca di nuovi autori e progetti da presentare alle case editrici che, a differenza dell’agente letterario, può lavorare in autonomia o per un editore specifico.

Agente letterario. Rappresenta l’autore o l’autrice, cura le relazioni con le case editrici e gestisce i diritti d’autore.

Book influencer e booktoker. Rivolgendosi principalmente alla Gen Z, utilizza i social media per creare contenuti che promuovono letture e nuovi titoli, diffondendo allo stesso tempo la passione per i libri.

Editor. Il curatore editoriale o editor è colui che segue il percorso di una opera fino alla pubblicazione, revisiona le bozze e si assicura che non ci siano errori stilistici e grammaticali.

Responsabile PR digitale ed Event Manager. È una figura fondamentale per mantenere l’attenzione alta su un’opera. Si occupa di organizzare eventi, gestire le relazioni con i media e il pubblico e dell’immagine dell’autore stesso.

La Lombardia è al centro di questo cambiamento che vede finire l’era “con la cultura non si mangia”, aprendo la strada a nuove carriere per i più giovani nel panorama culturale.

Il CEO di Libraccio, Edoardo Scioscia sottolinea: “Cercare una carriera nel mondo della cultura significa impegnarsi in un settore che, nonostante le difficoltà e le incertezze, ha il potere di trasformare profondamente la società. La cultura non è solo un patrimonio da custodire, ma è un campo che offre una visione del mondo più ampia, capace di educare e sensibilizzare le coscienze. In tutte le sue forme, è uno strumento potentissimo per plasmare una società più prospera e democratica: per questo il nostro augurio è che le nuove generazioni siano sempre più attratte da questo mondo, non solo per il potenziale creativo che esso offre, ma per il contributo che potrebbero così dare alla costruzione di un futuro più inclusivo e sostenibile”.