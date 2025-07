Sabato, domenica e lunedì. Spettacoli, cinema, danza

Uno spettacolo che mescola teatro e scienza. Un festival che fa rivivere ‘Ratataplan’ e un altro che ricorda Ettore Scola. La musica di Renato Zero e la danza di MilanOltre

Maurizio Nichetti, ‘Ratataplan’

Bentornato ‘Ratataplan’

Parte sabato a Busto Arsizio (Va) la nuova edizione del Baff Film festival. Il primo appuntamento della manifestazione diretta da Giulio Sangiorgio è la proiezione della copia restaurata di ‘Ratataplan’, il film del 1979 che fece scoprire Maurizio Nichetti. Domenica, al festival arriverà invece il direttore della fotografia Dante Spinotti (fra i titoli spesso internazionali ha illuminato anche ‘X Men – Conflitto finale’), con il suo libro ‘Il sogno del cinema. La mia vita, un film alla volta,

Lo avevamo tanto amato

Si conclude domenica la prima edizione del Sant’Agata film festival. La manifestazione, che si svolge nel paese in cui Ettore Scola ha trascorso l’adolescenza, è diretta dal regista Francesco Colangelo e dal produttore Giampietro Preziosa. Partecipano anche la figlia del regista, Silvia, autrice per Rizzoli di ‘Chiamiamo il Babbo – Ettore Scola. Una storia di Famiglia’, edito da Rizzoli’. Tra gli ospiti, Anna Galiena e Alessandro Preziosi.

‘Teaches of Peaches’

‘Mix’ di film e festa

Intenso il weekend del 38° MiX Festival Internazionale di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer all’insegna del claim #NoShame. Nelle sale del Piccolo Teatro di Milano una serie di proiezioni in anteprima, dal documentario ‘Teaches of Peaches‘, sulla perfomer e cantante canadese Peaches, icona femminista e queer, al film di chiusura ‘The Visitor’ di Bruce LaBruce. Ma anche un concorso di video musicali a tema Lgbtq+, panel, party e un incontro su come affrontare le discriminazioni in carcere.

Renato Zero

Mialno a Zero

Partono dall’Unipol Forum di Milano i live autunnali di ‘Autoritratto – I concerti evento’ di Renato Zero, che si svolgeranno nei principali palasport d’Italia. Le prime due date sono 29 e 30/9. Domenica, tra l’altro, Renato ‘Zero’ Fiacchini compirà 74 anni, e – affiancato dalla sua band di 7 musicisti – per la prima volta li festeggerà su un palco milanese. “Quanta energia ho messo per conquistarti, mia adorata Milano. Tornare a raccogliere il tuo abbraccio festoso e possente è il più bel regalo che possiamo farci”» – Renato Zero.”, dice il cantante romano.

Ilaria Capua

La scena ‘salutare’

Domenica sera, ai Bagni misteriosi del Teatro Franco Parenti di Milano, l’appuntamento è con una conferenza scenica tenuta da Ilaria Capua e Antonella Attili. ‘Le parole della salute circolare’, stesso titolo del libro pubblicato dalla scienziata e virologa 5 anni fa, vede da una parte la Capua raccontare i legami della salute con il mondo circostante e dall’altra l’attrice Attili interpretare personaggi storici come Fleming, che hanno rivoluzionato il mondo della medicina.

Danza e boxe

Al Teatro Elfo Puccini di Milano lunedì va in scena in prima nazionale ‘Hybridity’. Lo spettacolo di danza fa parte del cartellone del 38° festival MilanOltre e ha per protagonista la prestigiosa compagnia svizzera/tedesca CocoonDance. A firmare le creazioni Rafaële Giovanola, ex danzatrice di William Forsythe, che affianca l’estetica classica del balletto all’arte marziale del Thai Boxing, in uno spettacolo che induce alla riflessione sugli stereotipi dei corpi femminili e dell’identità di genere.