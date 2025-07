NEM lancia IlNordEst con nuove sezioni tematiche a partire dall’economia

Si chiama IlNordEst.Economia una nuova sezione dei giornali del gruppo Nem (Nord Est Multimedia) Il Mattino di Padova, Tribuna di Treviso, La Nuova Venezia, Corriere delle Alpi, Il Piccolo, Messaggero Veneto, in cui, come scrive il direttore editoriale Paolo Possamai, “faremo circolare le notizie di comune interesse di area vasta (le altre resteranno di appannaggio dei singoli quotidiani), ma che sarà il nome che accompagnerà anche altre iniziative legate all’economia, “fattore fondante, scrive Possamai, “di un corpo sociale”.



La novità è legata ad un progetto globale di Nem, annunciato fin dalla sua nascita un anno fa con una controcopertina che strillava: “Diamo voce al Nord Est”, che comprenderà anche un nuovo sito ancora in costruzione, ilnordest.it, che racconterà il territorio in stile magazine, approfondendo più che inseguendo le breaking news e inglobando fra l’altro NordestEconomia – il nome simile alla nuova sezione non deve trarre in inganno – progetto precedente che deve la sua nascita proprio a Paolo Possamai, nato quando ancora i sei quotidiani erano di proprietà di GEDI e articolato su un periodico (prima mensile, ora settimanale, un sito, speciali, annuari sulle aziende più performanti ed eventi.



Nel frattempo, con la grafica di Paolo Tassinari, alla nuova sezione IlNordest.Economia ne seguiranno altre simili, ilNordEst.Weekend, ilNordEst.Sport, IlNordEst.Guide “e via elencando un catalogo di inserti per il giornale e di sezioni per il web, che mirano ad arricchire l’offerta complessiva. Per allargare il cono visuale, dalla provincia a oltre confine”.