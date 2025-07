Avvenire lancia Pop Up, inserto mensile per i ragazzi delle medie

In edicola e digitale ogni primo martedì del mese

Avvenire allarga la sua offerta per i più giovani con Pop Up, inserto mensile per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni, in uscita – dal primo ottobre – ogni primo martedì del mese, in edizione cartacea e digitale.

Nell’offerta editoriale del quotidiani diretto da Marco Girardo, il nuovo inserto si inserisce accanto allo storico Popotus – giornale di attualità per i bambini, e a una serie di iniziative e progetti per le famiglie e per le scuole. E non è un caso che sarà distribuito anche in 500 istituti e 2mila classi sul territorio nazionale.



Sedici pagine tabloid, alta leggibilità con l’uso di font speciali, Pop Up vuole raccontare agli adolescenti i gradi temi e fatti di attualità con un linguaggio semplice, accessibile ma allo stesso tempo competente e serio, per aiutarli a orientarsi in maniera sicura e consapevole nel mondo dell’informazione.

Dall’educazione digitale e quella civica, dall’economia civile fino alla cura dell’ambiente, tanti i temi che l’inserto si propone di affrontare, arricchendo la lettura con recensioni di serie tv, libri, videogiochi, giochi da tavolo e chiudendo con un fumetto che invita a riflettere su tematiche di particolare interesse.