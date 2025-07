Uomo di grande cultura specifica e sensibilità sociale sa portare avanti il grande lascito dei fondatori dell’istituzione milanese

Sono stati mesi di tensione per il futuro del Piccolo Teatro di Milano perché si temeva l’intervento del ministero della Cultura Gennaro Sangiuliano per occupare con un proprio candidato la direzione di una delle istituzioni culturali più importanti e amate dai milanesi, dove dal 2020 era all’opera un eccellente direttore come Claudio Longhi. Sangiuliano per fortuna ha lasciato il ministero, riuscendo solo a nominare nel consiglio di amministrazione della Fondazione Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club di Milano, e figlio del presidente del Senato. La Russa affianca i due consiglieri scelti, come sempre, dal Comune di Milano (Giulia Amato e Pier Gaetano Marchetti, nominato presidente), dalla Regione Lombardia (Emanuela Carcano e Massimiliano Finazzer Flory che al Piccolo ha anche recitato), e un consigliere proposto dalla Camera di commercio (Enrico Brambilla).

Da Bologna al Piccolo Teatro

Longhi è arrivato alla direzione del Piccolo Teatro – Teatro d’Europa con alle spalle una lunga attività accademica all’Università di Bologna, dove si è laureato, affiancata dall’impegno teatrale attivo “operando dapprima nel campo della regia e della formazione del pubblico, quindi allargando la propria sfera di operatività al dominio organizzativo”, come è scritto nel suo lungo e ricchissimo curriculum popolato dai più famosi protagonisti dei palcoscenici italiani e internazionali.

Nato a Bologna il 25 maggio 1966, Longhi si laurea a pieni voti presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; nel 1993, ha conseguito il Dottorato di ricerca e ha vinto una borsa di ricerca di post dottorato. Nel 2002 ha vinto un concorso da Ricercatore in Discipline dello Spettacolo presso l’Università di Bologna, Dipartimento di Musica e Spettacolo. Nel 2006 è stato promosso Professore Associato, trasferendosi presso la Facoltà di Design e Arti dell’Università IUAV di Venezia.

Nel dicembre 2011 rientra a Bologna e dal 2015 è professore ordinario (attualmente in aspettativa) di Storia della regia e di Istituzioni di regia presso il Dipartimento delle Arti Visive, Performative e Mediali del suo ateneo.



Negli anni ha avuto la titolarità didattica, tra gli altri, anche degli insegnamenti di Drammaturgia, di Storia della drammaturgia e dello spazio scenico e di Progettazione e gestione delle attività di spettacolo. Nel 2014 è stato eletto Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Discipline della Musica e del Teatro dell’Università di Bologna. Nel 2015 è stato designato Vicepresidente Vicario della Scuola di Lettere e Beni Culturali dello stesso Ateneo. Nel febbraio 2016 è stato eletto Coordinatore del Dottorato di ricerca in Arti Visive, Performative e Mediali dell’Università di Bologna. Nel marzo 2016 è entrato a far parte del Presidio della “Qualità d’Ateneo – Gruppo di lavoro dedicato alle funzioni relative alla qualità della ricerca” sempre dell’Università di Bologna come rappresentante della Macroarea Umanistica. È stato vicepresidente della CUT (Consulta Universitaria del Teatro) dal 2016 al 2018.

Al percorso accademico Longhi ha subito affiancato l’impegno teatrale attivo, operando prima nel campo della regia e della formazione del pubblico, quindi allargando la propria sfera di operatività al dominio organizzativo. Tra il 1993 e il 1995 ha lavorato come assistente con il M° Pier Luigi Pizzi e con il M° Graham Vick; tra il 1995 e il 2002 ha invece collaborato stabilmente con il M° Luca Ronconi in qualità di assistente prima e regista assistente poi, prendendo così parte a spettacoli come Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, 1996; Lolita, 2001 e Infinities, 2002. Tra il 2007 e il 2008 ha affiancato il M° Eimuntas Nekrošius per la messa in scena di Anna Karenina.

A cominciare dal 1999, ha firmato in proprio la regia di spettacoli per il Teatro di Roma (Democrazia, 1999; Omaggio a Koltès: Voci sorde, Sallinger e Nella solitudine dei campi di cotone, 2009), per il Teatro de Gli Incamminati (Moscheta, 2001; Cos’è l’amore, 2002; Caligola, 2003; Edipo e la Sfinge, 2004; Lo zio – Der Onkel, 2005), per il Piccolo Teatro di Milano (Ite messa est, 2002), per il Teatro Stabile di Torino (La peste, in coproduzione con il Teatro de Gli Incamminati, 2004; Leopardi, 2005; Biblioteca. Dizionario per l’uso, cofirmato con Luca Ronconi nell’ambito del “Progetto Domani”, 2006), per il Teatro Due di Parma (La folle giornata o il matrimonio di Figaro, in coproduzione con il Teatro Stabile di Torino e il Teatro di Roma, 2007), per l’Istituto Nazionale del Dramma Antico (Prometeo, 2012) e per Emilia-Romagna Teatro Fondazione (Io parlo ai perduti. Le vite immaginarie di Antonio Delfini, 2009; La resistibile ascesa di Arturo UI, 2011, in coproduzione con Teatro di Roma, premio ANCT come spettacolo dell’anno; Il ratto d’Europa, in coproduzione con Teatro di Roma, 2013; la trilogia Istruzioni per non morire in pace: Patrimoni, Rivoluzioni, Teatro, in coproduzione con il Teatro della Toscana, 2016; La classe operaia va in paradiso, 2018; La commedia della vanità, in coproduzione con Teatro di Roma, Teatro della Toscana e LAC, 2019; Il peso del mondo nelle cose, su drammaturgia di Alejandro Tantanian, 2020). Ha a lungo collaborato con Edoardo Sanguineti, dirigendo tra l’altro la prima messa in scena italiana integrale di Storie Naturali (Bologna, 2005). Dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2020 è stato direttore artistico di Emilia-Romagna Teatro Fondazione. Ha ideato e curato progetti di formazione pubblico per il Teatro di Roma (1994-1999), per il Teatro Due di Parma (2006-2009), per ERT (2015-2016). Ha collaborato ai progetti di formazione pubblico del Piccolo Teatro di Milano (2000-2002).

A partire dal febbraio 2011, in qualità di rappresentante di ERT Fondazione, è entrato a far parte del gruppo internazionale di ricerca collegato al Progetto di cooperazione teatrale Prospero.

Finanziato dalla Commissione Cultura dell’Unione Europea, tale progetto collegava tra loro il Théâtre Nationale de Bretagne di Rennes (Francia), il Théâtre de la Place di Liège (Belgio), Emilia Romagna Teatro Fondazione di Modena (Italia), la Schaubühne am Lehniner Platz di Berlino (Germania), la Fundação Centro Cultural de Belém di Lisbona (Portogallo) e il Tutkivan Teatterityön Keskus di Tampere (Finlandia) con lo scopo di favorire la mobilità degli artisti e delle loro creazioni, così come l’incontro e il proficuo scambio tra diverse tradizioni sceniche.

Dal 2008, ha iniziato a ideare, organizzare e gestire progetti teatrali a base partecipata: Shakespeare è un pezzo di carbone? (ERT Fondazione: 2008-2010); Omaggio a Koltès (Teatro di Roma, 2009); La resistibile ascesa di Arturo UI (ERT Fondazione, 2011); Il ratto d’Europa: per un’archeologia dei saperi comunitari (ERT Fondazione – Teatro di Roma, Modena 2011-2014, Roma 2012-2014, premio speciale UBU 2013); Beni comuni. Un teatro partecipato per una cultura condivisa (ERT Fondazione-ATER-Comune di Carpi, su finanziamento MIBACT, 2014); Carissimi Padri: almanacchi dalla Grande Pace (1900-1915) (ERT Fondazione – Teatro della Toscana, Modena 2015-2016, Firenze 2016-2017).

L’impegno teatrale di Longhi si è anche manifestato nel campo della pedagogia dell’attore: tra il 2005 e il 2015 ha insegnato Storia del teatro presso la Scuola del Piccolo Teatro di Milano; nel 2004 ha partecipato in qualità di docente alla “Scuola di perfezionamento per registi e attori” diretta da Luca Ronconi presso il Centro Teatrale di Santa Cristina; tra il 2013 e il 2014 è stato direttore didattico e coordinatore del Corso di alta formazione artistica Raccontare il territorio di ERT Fondazione e CUBEC-Accademia di Belcanto, in collaborazione con l’Accademia Filarmonica di Bologna. Dal giugno del 2015 al novembre del 2020 è stato Direttore della “Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro – Laboratorio permanente per l’attore” di ERT Fondazione. Nell’ottobre 2016, per conto di ERT Fondazione, ha organizzato e gestito il progetto internazionale di pedagogia teatrale: At the Prospero’s School. Actors in the global net.

Oltre cento le sue pubblicazioni riguardanti la storia della regia, la storia dell’attore, l’evoluzione della drammaturgia contemporanea e il sistema teatrale italiano. Da giugno 2010 è membro del comitato scientifico della rivista «Teatro e Antropologia», tra il 2011 e il 2014 è stato membro del comitato editoriale della rivista «Prospero European Review. Theatre and Research»; da luglio 2012 è membro del comitato scientifico della rivista «Drammaturgia», nuova serie; da settembre 2015 è responsabile di redazione della rivista «Culture Teatrali. Studi, interventi e scritture sullo spettacolo»; nel 2017 rientra a far parte della giuria del “Premio Riccione per il Teatro” presieduta da F. Paravidino. Dal 2018 è socio ordinario di EASTAP, European Association for the Study of Theatre and Performance, e dal 2020 è membro del Comitato Scientifico della Fondazione Gramsci Emilia-Romagna.

Frequente la sua presenza a convegni internazionali (“Comédiens-auteurs, comédiens-poètes; Angleterre, Espagne, Italie, France, 16e-17e siècles”, Paris, 2012; “Le théâtre et ses publics: la création partagée / Theatre and audiences: a shared creation”, Liège, 2012; “Luca Ronconi: maître d’un théâtre sans limites”, Paris, 2016; “Décentrer notre vision de lʼEuropeˮ, EASTAP, Paris, 2018; “Shared memory(ies)ˮ, EASTAP, Lisbon, 2019). Ha curato, con Daniele Vianello, il III convegno internazionale EASTAP “Creating for the stage and other spaces: Questioning Practices and Theories”, che avrebbe dovuto svolgersi a Bologna dal 27 febbraio al 1° marzo 2020 ma è stato poi cancellato a causa dell’emergenza Covid-19.

È curatore, con Gerardo Guccini e Rossella Mazzaglia, di “In prospettiva’” Dialoghi sul teatro, ciclo di incontri online che danno voce ad artisti, studiosi, operatori del mondo dello spettacolo dal vivo per interrogarsi sul ruolo delle arti performative al tempo del Coronavirus e nella fase post-pandemica (giugno-dicembre 2020).

Longhi, molto sensibile e attento ai temi della sostenibilità ha impegnato il Piccolo Teatro a lavorare su molti aspetti per agire a misura d’uomo e di ambiente, pensando a come sviluppatasi nel futuro, vivendo nella città e con chi la abita. E come sia importante un rapporto con i ragazzi nelle scuole. Strategie e azioni che ha raccontato in una intervista a Marina Cappa, pubblicata sul numero di Prima di luglio 2024, di cui pubblichiamo qui di seguito il pdf integrale.