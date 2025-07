Mondadori finalizza l’acquisto del 51% di ‘Fatto in casa da Benedetta’ per 6,9 milioni

Si consolida la leadership di Mondadori Media nel food & cooking con oltre 87 milioni di follower totali

Il gruppo Mondadori informa che Mondadori Media ha perfezionato oggi – in esecuzione dell’offerta vincolante sottoscritta e comunicata lo scorso 22 luglio – l’acquisizione del 51% del capitale sociale di Fatto in casa da Benedetta (già Waimea), titolare di tutti diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico dell’immagine di Benedetta Rossi nonché di tutti gli asset social e della relativa library di contenuti.

Il prezzo dell’acquisizione, corrisposto interamente per cassa, è pari a 6,9 milioni di euro e riflette un enterprise value per il 100% della società, su base cash & debt free, di 13,5 milioni di euro. L’operazione, che vede Benedetta Rossi e Marco Gentili (tramite Maui Media) mantenere una partecipazione pari al 49% della società e la carica di amministratori esecutivi, si inserisce nel quadro di una strategia mirata a consolidare il ruolo di Mondadori Media come leader multimediale nel food & cooking, uno dei settori trainanti dell’economia del Paese e tra i fattori distintivi dell’Italia nel mondo.

Benedetta Rossi è la più importante creator italiana nel food

Scrittrice di libri di ricette di grande successo, protagonista di programmi televisivi dedicati al mondo della cucina, Benedetta Rossi è la più importante creator italiana nel food, punto di riferimento per oltre 17 milioni di follower sui social e 4 milioni di utenti unici mensili sul web. Con questa acquisizione Mondadori Media rafforza, quindi, in modo sinergico e integrato, il proprio posizionamento nel settore, nel quale già opera con GialloZafferano, il food media brand più seguito in Italia, e Zenzero, la talent agency che gestisce i migliori creator del settore. Una partnership strategica che consente, inoltre, al Gruppo di diventare tra i più importanti player al mondo sui social media nel food, grazie a un’audience complessiva di oltre 87 milioni di follower appassionati di cucina, raggiunti in modo congiunto da Benedetta Rossi e GialloZafferano a livello globale.

Sinergie con GialloZafferano in Italia e all’estero

Grazie alle sinergie con GialloZafferano – in termini di audience, di produzione di contenuti e di know-how – Mondadori Media si concentrerà, inoltre, sulla creazione di contenuti sempre più innovativi, potenziando così il successo di entrambi i brand, sia in Italia sia all’estero, e offrendo alle aziende partner soluzioni e progetti speciali di grande impatto. In termini di sviluppi futuri, Mondadori Media metterà a disposizione il suo team e la sua expertise per valorizzare al meglio le caratteristiche e i valori distintivi di Benedetta Rossi con l’obiettivo di consolidare il brand Fatto in casa da Benedetta ed avviarne la crescita anche in nuovi settori. Sono infatti previsti investimenti strategici per esplorare aree attigue al mondo del food, con l’obiettivo di diversificare il modello di business e ampliare l’offerta.

Andrea Santagata

“Il nostro Gruppo collabora da anni con Benedetta Rossi e Marco Gentili per la realizzazione di libri di grande successo. Ciò ha creato un rapporto di fiducia e stima molto forte, che sarà alla base anche di questo nuovo percorso comune. Metteremo a loro disposizione le nostre competenze e la nostra passione per far sì che il loro progetto diventi ancor più un punto di riferimento per i tantissimi italiani che ogni giorno seguono Benedetta Rossi con grande affetto e fiducia”, dichiara Andrea Santagata, Amministratore delegato di Mondadori Media, che assume anche il ruolo di Presidente della società Fatto in casa da Benedetta.

Benedetta Rossi

“Con la firma di oggi io e Marco scriviamo una nuova pagina del nostro percorso, volta a trasformare ciò che abbiamo costruito in un’azienda ancora più solida. Dopo una prima fase gruppomondadori.it ricca di soddisfazioni ed emozioni, la nostra ambizione è raggiungere risultati ancora più sfidanti, mantenendo sempre l’obiettivo primario di essere vicini, e di effettivo aiuto, al nostro pubblico”, ha dichiarato Benedetta Rossi.

La nota del gruppo ricorda infine, che i termini dell’operazione prevedono anche una componente variabile (c.d. earn out) – da definire sulla base dei risultati del biennio 2023-2024 e dell’esercizio 2026 – la cui valorizzazione, in virtù anche di un meccanismo di “cap” contrattuale, è stimata in 3,2 milioni di euro.

Gli accordi sottoscritti prevedono, inoltre, opzioni put & call relative a un’ulteriore quota del 19% del capitale sociale di Fatto in casa da Benedetta (esercitabili successivamente all’approvazione del bilancio 2028) i cui termini di esercizio/strike price sono parametrati ai risultati (fatturato ed Ebitda) conseguiti dalla società nel 2028. L’esercizio di tali opzioni consentirebbe a Mondadori Media di incrementare la propria partecipazione al 70%, mantenendo Benedetta Rossi e Marco Gentili soci al 30%, in coerenza con il carattere di partnership strategica di lungo periodo dell’operazione.