BlueFloat-Nadara, l’alleanza per l’eolico offshore ridisegna la sua comunicazione 

Riorganizzata e potenziata la comunicazione dell’alleanza BlueFloat Energy e Nadara per lo sviluppo di parchi eolici offshore galleggianti al largo delle coste di Puglia, Calabria e Sardegna, nata nel 2021. Ksenia Balanda, General manager a capo della partnership, negli ultimi mesi ha deciso di rafforzare la partnership costituendo un team di professionisti nel settore della Comunicazione, dei public Affairs e degli Affari Istituzionali per sviluppare una strategia che ponga al centro il dialogo con le comunità e con gli stakeholder locali e nazionali. Alla guida del team è stato chiamato Luca Del Pozzo, giornalista pubblicista con un’esperienza ultraventennale in ambito Relazioni esterne e Comunicazione, maturata in aziende internazionali e nazionali del settore energetico, tra cui Shell e Terna. Del Pozzo coordina la strategia integrata di Comunicazione esterna, Rapporti con i media, Affari Istituzionali e Rapporti con gli stakeholder sia a livello nazionale sia a livello locale.

A livello regionale, i rapporti con gli stakeholder sono stati affidati a Michela Presta, per la Puglia e la Calabria, e a Fabrizio Puddu, per la Sardegna. Entrambi professionisti di lungo corso con più di due decenni alle spalle, Presta ha lavorato nella comunicazione istituzionale e d’impresa in diversi settori, con una forte specializzazione in quello dell’energia avendo ricoperto per otto anni lo stesso ruolo in TAP, mentre Puddu, esperto di comunicazione e digital media è stato consulente di marketing e responsabile della comunicazione per varie aziende. A supporto della comunicazione esterna, digitale e delle relazioni con i media c’è Elena Roda, giornalista professionista, arrivata dal team di corporate communication per i progetti onshore di Nadara.

L’ampliamento e il rafforzamento della squadra, che proseguirà nei prossimi mesi, rispondono all’esigenza di far fronte alle molteplici sfide che una tecnologia all’avanguardia nel settore delle rinnovabili come l’eolico offshore galleggiante, rappresenta su più fronti. Sfide che Nadara e BlueFloat Energy sono decise ad affrontare dotandosi di un team sempre più strutturato e organico. “I nostri progetti eolici offshore galleggianti stanno entrando in una fase avanzata, che richiederà sempre più nuove competenze e professionalità. Siamo fortemente motivati a rafforzarci in ogni settore per la realizzazione di impianti che porteranno benefici al sistema energetico italiano e ai territori che li ospiteranno”, dice a Prima Comunicazione Ksenia Balanda.



Il modello di sviluppo sostenibile, con la spiccata attenzione al territorio, è mutuato dall’esperienza di Nadara in Scozia dove, con i primi parchi eolici sviluppati in territorio scozzese anni fa, il Gruppo ha dato vita a schemi di beneficio collettivo, istituito borse di studio, lavorato a fianco della comunità per la condivisione del valore creato dall’attività degli impianti rinnovabili. Un approccio replicato anche per lo sviluppo dell’eolico offshore in Italia, attraverso una strategia integrata di Comunicazione, Stakeholder engagement e Government Affairs con l’obiettivo di promuovere il ruolo e i benefici di questa nuova tecnologia nel dibattito pubblico e nell’agenda politica. “La nostra strategia di advocacy – racconta Del Pozzo – è basata su tre pilastri: proattività, trasparenza e dialogo. Ed è una strategia che ha un approccio olistico dove i vari ambiti di attività – comunicazione, stakeholder engagement e government affairs – sono pezzi di un unico mosaico che veicolano con messaggi targettizzati a seconda dei destinatari, la stessa narrativa a supporto dell’eolico offshore galleggiante, e dove il piano nazionale e i sub-piani locali si muovono in sincrono come due facce di un’unica medaglia”.

Tanto a livello nazionale che a livello locale, infatti, la partnership sta portando avanti attività ad ampio spettro con molteplici obiettivi: promuovere i progetti come leva per lo sviluppo economico e industriale del Paese e delle regioni interessate, valorizzare la centralità dell’eolico galleggiante in vista degli obiettivi climatici e di quello, non meno importante, dell’indipendenza energetica del Paese, mantenere relazioni positive con stakeholder e comunità locali e comunicare attraverso molteplici canali per raggiungere audience diverse. La strategia di comunicazione e di stakeholder engagement è sviluppata grazie al lavoro congiunto di un team che raccoglie al suo interno professionalità diverse e che collabora a stretto contatto con il gruppo più ampio di sviluppatori e ingegneri della partnership, al cui interno spicca una forte componente femminile, a partire dalla direttrice Ksenia Balanda. Componente femminile che, tuttavia, tiene a precisare la manager, “non è tale in ossequio al principio politicamente corretto delle cosiddette «quote rosa», che per sanare una situazione di disparità rischia di crearne una di segno opposto; le tante donne che lavorano nel nostro team sono state assunte per il loro curriculum e le loro capacità, non perché sono donne. Puntare alla professionalità e alla competenza ci sembra il modo migliore per costruire un ambiente di lavoro realmente meritocratico”.