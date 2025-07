Giletti, Porro e uno speciale di Mentana. Nella giornata tv del 7 ottobre, tre talk hanno ricordato l’eccidio di Hamas (dentro le tabelle con le sovrapposizioni). Giletti ha mobilitato Cacciari e Salvini, Porro ha staccato la concorrenza intervistando anche una ex ostaggio dei terroristi. Ha vinto la serata di misura l’ultima puntata di ‘Brennero’, ma con il ‘Grande Fratello’ più vicino e ‘centrato’. Discreto esordio di Insinna su La7, De Martino vola, Amadeus risale la china ma rimane dietro il fenomeno ‘Casa a Prima vista’

L’anniversario del 7 ottobre israeliano raccontato da Nicola Porro su Rete4 (con ospite una ex ostaggio di Hamas), Massimo Giletti su Rai3 (con Cacciari e Salvini e poi a partire dalle 22.30 circa il programma ha cominciato a parlare della crisi dell’acqua in Sicilia), Enrico Mentana su La7 (con uno speciale ad hoc). La serata tv ha poi proposto anche la puntata finale di ‘Brennero’ su Rai1 alle prese con il ‘Grande Fratello’ su Canale5. E quindi, in tema game show, c’è stato il debutto di Flavio Insinna nel preserale de La7: ‘Famiglie d’Italia’ è partito con 378.000 spettatori pari al 2,6% che si può considerare un risultato buono.

Il tentativo di rimonta di Amadeus sul Nove, è stato ancora una volta portato avanti allungando il finale fuori dalla copertura di ‘Affari Tuoi’ e ‘Striscia’ e ieri ‘Chissà chi è’ è terminato alle 21.51, ritardando la partenza del prime time dell’emittente. Auditel ha messo in fila così le principali proposte della serata.

Brennero

Brennero chiude in media. Il Gf risale con lo psicodramma di Enzo Paolo Turchi

Su Rai1 il finale di stagione di ‘Brennero’ ha avuto 2.782.000 spettatori ed il 16,2% di share, perfettamente in media con le altre puntate (non ha mai toccato i tre milioni, non è mai sceso sotto quota 2,6 milioni) e candidandosi – senza brillare per audience di flusso – ad una seconda edizione.

Enzo e Carmen al GF

Su Canale 5 il ‘Grande Fratello’ 18 ha avuto 2.293.000 spettatori con uno share del 18,5%, in crescita con un focus forse vincente sulle dinamiche della coppia Enzo Paolo Turchi- Carmen Russo.

Un capitolo a parte lo merita la sfida tra Rai2 e Italia 1. Su Italia1 – partendo alle 20.28 e terminando alle 21.58, ‘N.C.I.S. – Unità Anticrimine’ ha avuto 1.451.000 spettatori ed il 6,8%. Subito dopo ‘Lucy’ ha riscosso 1.040.000 spettatori ed il 6,4%. Su Rai2 ‘Lo Spaesato’ (e promosso sul campo) Teo Mammucari ha avuto 897.000 spettatori pari al 5,2%. Interessante pure la sfida in coda. Sul Nove col traino prolungato di Amadeus, partendo tardissimo, ‘Femmine contro Maschi’ ha avuto 510.000 spettatori ed il 3,2%. Su Tv8 ‘Il Giustiziere della Notte’ ha riscosso 502.000 spettatori con il 2,9%.

Talk: in sovrapposizione vince chiaramente Porro, secondo Mentana e terzo Porro

Ma vediamo gli equilibri tra i talk politici. In termini di numero di spettatori Auditel li mette in fila così. Su La7 ‘Speciale TgLa7’ di Enrico Mentana sulla situazione in Medio Oriente a 840.000 spettatori e il 4,5%. Su Rete4 ‘Quarta Repubblica’ con Nicola Porro alla conduzione a 801.000 spettatori e 5,7%. Su Rai3 la seconda puntata di ‘Lo Stato delle Cose’ con Massimo Giletti alla conduzione a 631.000 spettatori e il 4%. Ma vediamo i confronti diretti in sovrapposizione.

Nel periodo in cui sono andati in onda in contemporanea, Porro ha riscosso 1,031 milioni di spettatori con il 5,6%, con Mentana a 839mila e 4,55%.

Nella sovrapposizione Rete4 vs. Rai3 questo il bilancio: ‘Quarta Repubblica’ a 889mila e 5,6% e ‘Lo Stato delle Cose’ a 631mila e 3,97%.

Giletti è stato perdente anche nella sovrapposizione con Mentana: La7 a 837mila e 4,64%, Rai3 a 654mila e 3,63%.

Game Show story: De Martino continua a volare, Nove salvato da Real Time

In un contesto di sempre più marcata disarticolazione della fascia, con allungamenti e sforamenti sempre più marcati, gli equilibri sono stati questi.

Stefano De Martino (foto Ansa) e Amadeus

Su Rai1 ‘Affari Tuoi’ a 5.687.000 spettatori e 26,2%. Su Canale5 ‘Striscia la Notizia’ a 2.853.000 spettatori e 13,1%. Su La7 ‘Otto e mezzo’ a 1.798.000 spettatori e l’8,2%. Su Rai3 ‘Un Posto al Sole’ a 1.480.000 spettatori e 6,8%. Su Rete4 ‘4 di Sera’ a 1.060.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 967.000 spettatori e il 4,4% nella seconda parte. Su RealTime ‘Casa a Prima Vista’ a ben 890.000 spettatori e 4,1%, compensando o quasi il bilancio passivo della rete cugina di WBD.

Sul Nove ‘Chissà Chi è’ a 739.000 spettatori con il 3,5%. Su Rai2 ‘Tg2 Post’ a 527.000 spettatori con il 2,4%. Su Tv8 ‘100% Italia’ a 478.000 spettatori e 2,2%.