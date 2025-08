Intesa Sanpaolo: “non succederà più”. E arruola il generale De Vita

A seguito del caso del dipendente di Intesa Sanpaolo che fra il 21 febbraio 2022 e il 24 aprile 2024 ha effettuato 6.637 accessi abusivi ai dati di 3.572 clienti – fra i quali la presidente del Consiglio, sua sorella Arianna, alcuni ministri e presidenti di Regione e il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo – il gruppo ha rilasciato una nota e proceduto a una importante nomina.

“Un dipendente infedele della nostra banca, con un comportamento che ha gravemente violato le norme, i regolamenti e le procedure interne, ha consultato dati e informazioni riguardanti alcuni clienti in modo ingiustificato”, afferma la nota. “Il sistema interno di controlli lo ha individuato, abbiamo inviato notifica al Garante della Privacy, abbiamo licenziato il dipendente infedele e abbiamo sporto denuncia come parte lesa.

Siamo molto dispiaciuti di quanto accaduto e chiediamo scusa. Quanto avvenuto non dovrà più accadere”.

Intesa Sanpaolo conferma che “non c’è stato alcun problema di sicurezza informatica” rispetto alla quale la banca si “colloca nelle migliori posizioni internazionali”, conclude la nota.

Il Generale Antonio De Vita Chief Security Officer

A seguito della vicenda Il Consigliere Delegato di Intesa Sanpaolo Carlo Messina proporrà al CdA della Banca, previsto per la prossima settimana, la nomina del Generale del Corpo d’Armata dei Carabinieri Antonio De Vita nel ruolo di Chief Security Officer di Gruppo, nuova area a riporto del Consigliere Delegato con la responsabilità per la Cyber Security e la Sicurezza.

E’ quanto si apprende da fonti del Gruppo Bancario. Il Generale De Vita ha ricoperto, prima di raggiungere nel mese di luglio il pensionamento, la responsabilità relativa alle regioni di Puglia, Campania, Abruzzo e Molise. Dal primo settembre è stato assunto da Carlo Messina nel suo staff come senior advisor sui temi della sicurezza e cyber.