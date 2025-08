Parte il Mia. Rutelli: diamo forza al mercato italiano e internazionale

Al via a Roma la decima edizione del Mercato Internazionale Audiovisivo

Si è aperta stamattina a Roma la decima edizione del Mia – Mercato Internazionale Audiovisivo, l’evento che riunisce nella Capitale i più importanti operatori dell’industria audiovisivo internazionale.

In programma fino a venerdì 18 ottobre, la manifestazione vuole porsi come un attore strategico per l’intera filiera, dalla co-produzione, allo sviluppo e alla circolazione delle opere e dei talent.

È stato questo, in sintesi, il messaggio della direttrice del Mia Gaia Tridente durante la conferenza stampa d’apertura al cinema Barberini. “In questo decimo anniversario” – ha dichiarato Tridente “celebriamo l’industria dell’audiovisivo che si è affidata a noi in questi anni, riconoscendoci come un partner credibile, una piattaforma che ha un ruolo fondamentale di motore per il finanziamento, la distribuzione e la circolazione delle opere e dei talenti dell’industria audiovisiva globale”.

“Dalla sua nascita nel 2015 ad oggi” – ha proseguito – “104 opere, tra film, serie, animazione e documentari hanno visto la luce grazie all’attività del MIA”.

Nella foto, Roberto Fiorini, Maurizio Forte, Francesco Rutelli, Lorenza Lei, Gaia Tridente e Matteo Levi

Valenza internazionale

Quest’anno, i progetti iscritti al Co-production market del MIA sono oltre 600, in crescita di più del 20% rispetto al 2023, e provenienti da 90 nazioni.

Una valenza internazionale, quella della manifestazione romana, sottolineata anche dal presidente di Anica (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali) Francesco Rutelli.

“Le collaborazioni e gli scambi che nascono qui al Mia danno più forza all’intero mercato, italiano e internazionale. Sviluppiamo e investiamo in una cultura di dialogo e di conoscenza reciproca, una prospettiva di pace in anni di guerra e odio”.



Rutelli si è poi rivolto al Governo, partner della manifestazione e coinvolto, nell’ultimo anno, in un’attività di riforma e revisione del finanziamento pubblico all’audiovisivo. “Per gli operatori del settore la competizione si fa sempre più viva, e per questo c’è bisogno, da parte dei governi che si susseguono, di certezza e supporto. Da parte nostra, con una manifestazione in continua crescita negli ultimi anni, lanciamo un grande messaggio di fiducia alle istituzioni”.

Per Apa il Mia è una “scommessa vinta”

Intervenuto anche Matteo Levi, vicepresidente di Apa (Associazione Produttori Audiovisivi), promotrice dell’evento insieme ad ANICA. “Inserirsi in un mercato così consolidato come quello delle fiere internazionali di audiovisivo è stata una scommessa vinta” ha dichiarato.

“In un periodo di crisi come questo, puntiamo particolarmente su creare un ambiente favorevole alla nascita di co-produzioni, che possono tornare a svolgere un ruolo centrale”.



Intervenuti anche Maurizio Forte, direttore centrale dei settori export di ICE e Lorenza Lei, responsabile cinema e audiovisivo della regione Lazio, tra principali promotori pubblici del Mia insieme al Ministero degli Esteri, quello della Cultura e quello del Made in Italy.

Il messaggio è unanime: insieme al Mia il settore audiovisivo italiano è cresciuto e deve continuare a crescere, sia come industria nazionale che come produttore di valore creativo e attore sempre più rilevante nel mercato globale.