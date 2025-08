Lega Serie A e Trenitalia hanno rinnovato l’accordo. Il treno ad alta velocità del Gruppo FS si conferma title sponsor della Coppa Italia e Travel Partner della Lega Serie A. Nasce un Award Frecciarossa per i giocatori più veloci del campionato, assegnato a metà e a fine torneo.

Si consolidano i rapporti tra Lega Serie A e Frecciarossa, il treno ad alta velocità di Trenitalia. I due brand saranno ancora partner per tre anni, fino alla stagione 2026-2027. La Coppa Italia avrà ancora come Title Sponsor il treno Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS), brand simbolo di italianità, di sviluppo tecnologico e di alta velocità, che si conferma inoltre Travel Partner di Lega Serie A.

Inoltre, celebrando di Frecciarossa, si è deciso che i calciatori che, alla fine del girone di andata e del girone di ritorno, avranno fatto registrare la velocità media più elevata (attraverso i dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye) saranno premiati con uno speciale Award.

Coppa Italia (foto LaPresse)

Sugli stessi binari

Luigi De Siervo, l’Amministratore Delegato di Lega Serie A, nel corso del grande evento Frecciarossa&Partners che si è tenuto a Milano, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo Da Vinci, ha commentato: ““Fin dal suo inizio, nella stagione 2021/22, la partnership con Frecciarossa è stata sinonimo di successo, in particolare nella rinnovata Coppa Italia, con record di ascolti in TV e partite sempre più combattute e coinvolgenti sul campo, grazie ai quali abbiamo registrato un incremento nella vendita dei diritti televisivi della competizione.

Luigi De Siervo (Foto Ansa)

Per ulteriori tre stagioni – ha proseguito De Siervo -proseguiremo insieme sugli stessi binari, unendo idealmente il Paese attraverso l’eccellenza del trasporto veloce di Frecciarossa, anche con promozioni speciali dedicate ai tifosi”.

Luigi Corradi Foto Lapresse

Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, ha dichiarato: “Passione, eccellenza e velocità sono le caratteristiche che accomunano Frecciarossa e Lega Serie A. Connettere le persone al mondo dello sport e della cultura, e in generale alle proprie passioni, è tra gli obiettivi principali di Trenitalia. Per questo – ha osservato il manager – siamo orgogliosi che Frecciarossa sia Title Sponsor della Coppa Italia anche per le prossime stagioni”.