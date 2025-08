Il delitto colpisce in serie

Una fiction ricostruisce l’omicidio di Sarah Scazzi ad Avetrana. La legge diventa protagonista di nuovi titoli, dall’avvocata Lidia Poët di Matilda De Angelis al ritorno dell’avvocato in Lincoln Garcia-Rulfo. Ma esce anche una serie sul revenge porn. E una ‘commedia nera’ con Harrison Ford

Harrison Ford, Jason Segel

La parola allo strizza

Come ha insegnato Ricky Gervais nella serie ‘After Life’ (e come spiegava Freud), succede spesso di attraversare il confine fra morte e risata. In ‘Shrinking’ Jason Segel (‘How I Met Your Mother’, ‘Sex Tape – Finiti in rete’) ha perso la moglie in un incidente e la crisi lo induce a debordare nel suo lavoro di psicoanalista, parlando un po’ troppo e senza remore con i propri pazienti. In ‘strana coppia’ con lui, lo psichiatra affetto da Parkinson Harrison Ford, che con i suoi 82 anni ha subito accettato la proposta. Su Apple Tv+, dal 16/10

Manuel Garcia-Rulfo

L’avvocato in Lincoln

Nuove avventure per il protagonista di ‘Avvocato di difesa’, il simpatico Mickey Haller interpretato dal messicano Manuel Garcia-Rulfo, che in passato era stato anche un vampiro (‘Dal tramonto all’alba – La serie’). L’avvocato idealista che gestisce lo studio legale dai sedili della sua Lincoln si trova alle prese – sempre a Los Angeles – con nuovi casi, ispirati allo scrittore Michael Connelly e al suo ‘Il quinto testimone’. Su Netflix, dal 17/10

Lucia Mascino, Sveva Alviti (foto Veronica Regano)

Attenti al social

Nello sport, nella scuola, nella quotidianità: l’incubo del revenge porn pervade ogni ambito sociale. Al tema è dedicato ‘Nudes’, tratto dall’omonima serie svedese, di cui è in arrivo la seconda stagione, che questa volta allarga la prospettiva dal mondo giovanissimo a quello anche degli adulti. Prodotti da Bim in collaborazione con Rai Fiction, diretti da Laura Luchetti e Mario Danieli, i 9 nuovi episodi vedono in scena – fra gli altri – Lucia Mascino, Leo Gassmann, Sveva Alviti, Fortunato Cerlino. Su RaiPlay, dal 25/10

Anna Ferzetti

Dalla cronaca alla serie

Uno dei casi di cronaca più mediatizzati degli ultimi anni diventa una serie in quattro episodi. ‘Avetrana – Qui non è Hollywood’ ricostruisce il delitto di cui fu vittima nell’estate 2010 in Puglia la quindicenne Sarah Scazzi. Lo fa raccontando gli eventi dai punti di vista dei diversi protagonisti, vittima e carnefici. Diretta da Pippo Mezzapesa, la serie ha fra i protagonisti Vanessa Scalera nei panni della zia Cosima condannata all’ergastolo per l’omicidio, assieme alla figlia Sabrina Misseri (l’attrice Giulia Perulli), e Anna Ferzetti che interpreta una giornalista impegnata sul caso.

Aggiornamento: Il debutto fissato su Disney+, il 25/10 è stato bloccato dalla decisione del Tribunale di Taranto accogliendo il ricorso d’urgenza da parte di Antonio Iazzi, sindaco del comune puglise.

Morgan Freeman, Michael Kelly, Nicole Kidman (foto Ryan Green/Paramount+)

Nicole da thriller

Arriva la seconda stagione di ‘Lioness’. Il thriller di spionaggio di Taylor Sheridan (autore di film come ‘Sicario’ o ‘Soldado’) vanta protagonisti come Zoe Saldaña, l’attrice diventata famosa con ‘Avatar’ e qui anche produttrice esecutiva, il premio Oscar Morgan Freeman e Nicole Kidman. Nei nuovi episodi, mentre avanza la lotta al terrorismo da parte della Cia, Joe (Saldaña), Kaitlyn (Kidman) e Byron (Michael Kelly) arruolano una nuova agente Lioness per infiltrarsi all’interno di una minaccia finora sconosciuta. . Su Paramount+, dal 27/10

Viaggio in Italia (con film)

Una docuserie che porta alla scoperta delle bellezze del Paese attraverso i suoi set. ‘Italy for Movies – La serie’ è prodotta da Erma Pictures per Cinecittà e in 10 puntate racconta le diverse location, con aneddoti e curiositò, coinvolgendo registi, scenografi, sceneggiatori, scrittori, fotografi, architetti ed esperti d’arte. Su Sky Arte e Now, dal 29/10

Matilda De Angelis (foto Lilia Carlone/Netflix © 2024)

La legge è donna

Vincitrice die Nastri d’argento Grande serie 2023, ‘La legge di Lidia Poët’ diretta da Matteo Rovere presenta la seconda stagione. Nei panni della protagonista sempre Matilda De Angelis, che interpreta la prima donna avvocato d’Italia, intenzionata a cambiare la legge che permette solo agli uomini di esercitare l’avvocatura. Al suo fianco nel cast, Eduardo Scarpetta nei panni del giornalista con cui Lidia è in rotta non solo sentimentale. Su Netflix, dal 30/10