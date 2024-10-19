Editoriale Nazionale, giornalisti in sciopero contro nuovi tagli

Sale la tensione nel gruppo di Andrea Riffeser Monti, con i giornalisti che protestano per il nuovo piano di tagli proposto dalll’editrice.

Dura replica da parte dell’azienda, che parla di un comportamento inaccettabile, determinata a proseguire sul percorso di riorganizzazione

Domenica 20 ottobre i quotidiani di Editoriale Nazionale (Qn, Quotidiano.net, il Resto del Carlino, La Nazione, Luce! e il Giorno) non saranno in edicola. L’assenza sarà dovuta alla giornata di sciopero indetta per oggi, 19 ottobre.

Proclamata dal coordinamento dei Comitati di redazione del gruppo, stando a quanto riferito dallo stesso Cdr, la protesta ha registrato un’adesione “pressoché totale” tra i giornalisti del Gruppo.

Le motivazioni

L’obiettivo della protesta era quello di “respingere il nuovo piano di tagli proposto dall’azienda oggi a Bologna”. “I vertici dell’Editoriale Nazionale – dicono i comitati di redazione – di proprietà dell’editore Andrea Riffeser Monti, presidente della Fieg, hanno presentato ai giornalisti un’autoriduzione dello stipendio dal primo gennaio 2025 (3 giorni al mese per tutto l’anno) alla luce della conclusione dell’ultimo piano di crisi con cassa integrazione e prepensionamenti. La proposta è stata rigettata dal Cdr.

I dipendenti del gruppo non si sono mai sottratti ai sacrifici, come dimostrano i dati relativi al periodo 2020-2023 dove sono stati prepensionati 56 giornalisti e 209 tra impiegati e operai. La redazione non accetta di sopportare nuovi indiscriminati tagli che vanno a minare ulteriormente la qualità di testate storiche e radicate su territori importanti come la Lombardia, la Toscana, l’Emilia-Romagna, le Marche, la Liguria, l’Umbria e il Lazio.

I Cdr sono consapevoli che l’editoria attraversa una crisi gravissima, però le soluzioni non devono sempre essere solo in capo ai giornalisti, ma vanno trovate anche nelle strategie aziendali (qui carenti da anni) che non possono non prevedere investimenti. I tagli, come sempre, sono stati presentati senza un minimo piano di rilancio editoriale da parte della direzione”. (ANSA).

Riffeser: comportamento dei cdr inaccettabile

La presa di posizione dei giornalisti è stata criticata dall’editore, Andrea Riffeser Monti, che ha definito il comportamento del Cdr “inaccettabile”, bollando lo sciopero come una “ennesima provocazione”.

“Apprendiamo con stupore che nonostante i numerosi tentativi di scongiurare lo sciopero indetto dai giornalisti delle testate QN, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno per domani sabato 19 ottobre, compresa la richiesta di un incontro plenario con tutto il corpo redazionale da parte dell’Editore Andrea Riffeser Monti, alcuna risposta positiva sia arrivata dai Cdr delle testate del Gruppo”, si legge in una nota diffusa dall’azienda.

“Riteniamo inaccettabile tale comportamento in spregio alle relazioni sindacali in un momento delicato della vita aziendale impegnata da anni a fronteggiare una crisi del settore senza precedenti”.

“La posizione aziendale – prosegue – è sempre stata aperta al dialogo e il tavolo di trattative, appena avviato, non è mai stato ‘rotto’ nè ci sono stati momenti di mancanza di dialogo. Per tale motivo riteniamo incomprensibile la decisione del coordinamento dei Cdr di rompere le trattative in quanto alcun provvedimento è stato intrapreso unilateralmente dall’azienda, sempre disponibile a trattare, come in passato, sugli interventi da porre in essere per arginare la crisi, con grande rispetto e spirito di collaborazione con la parte sindacale”.

“A fronte di tale decisione – conclude la nota di Riffeser – non possiamo fare altro che intraprendere un percorso non condiviso stante la sensazione che questa agitazione sia l’ennesima provocazione da parte del sindacato che non possiamo che ritenere abbia ben altri fini che quelli della continuità aziendale”.

Contro replica dal Cdr

“Abbiamo anche letto le dichiarazioni dell’editore, Andrea Riffeser Monti, che ha ricostruito in maniera inesatta le ragioni che hanno portato alla protesta, definendo ‘inaccettabile’, ‘incomprensibile’ e ‘provocatorio’ il comportamento dei Cdr, annunciando infine la volontà di intraprendere ‘un percorso non condiviso’. Il Coordinamento sottolinea ancora una volta che la richiesta di sciopero è arrivata direttamente dalla assemblea unitaria di tutti i giornalisti del Gruppo (alla quale hanno partecipato in centinaia), dove è stato presentato il nuovo piano di tagli previsto per il 2025, anno dove non sono disponibili ammortizzatori sociali per l’Editoriale”.

“Durante l’incontro con l’azienda, il Coordinamento aveva respinto la proposta di autoriduzione dello stipendio (3 giorni a testa di permesso non retribuito al mese per tutto il 2025) considerandola offensiva e soprattutto fuori dal contratto nazionale di lavoro”, si sottolinea. Il coordinamento “invita l’editore e la direzione a un profondo esame di coscienza, ad analizzare puntualmente la situazione delle redazioni e dei giornalisti, che sono sfiduciati, arrabbiati e pronti a tutto, stupendosi che nessuno di loro se ne sia mai accorto. Il no all’incontro proposto venerdì da Riffeser per congelare lo sciopero è stato dettato dal fatto che nessuno si fida più di chi pensa solo a tagliare e le parole al vento o le promesse vane servono solo per alimentare ulteriori tensioni”.



“Il Coordinamento dei Cdr, quindi, rispedisce al mittente le minacce e le false ricostruzioni, e diffida l’azienda a procedere in scelte unilaterali che provocherebbero solo altre proteste; chiede ai giornalisti di attenersi da ora in poi alle ore di lavoro definite dal contratto di lavoro”, e “si rende disponibile, nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni, a confrontarsi nuovamente con l’azienda sul futuro partendo dal presupposto che ogni proposta deve essere conforme alle regole e soprattutto rispettosa di una redazione che ha sempre fatto di tutto per portare in edicola e su internet una informazione di altissima qualità”.