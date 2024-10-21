Assolombarda: Lombardia decima in Europa per PIL; puntiamo su nucleare, riduzione fiscale e semplificazione burocratica

“Negli ultimi mesi abbiamo visto annunci di aziende come Amazon e Microsoft che intendono utilizzare l’energia nucleare per alimentare i loro data center. Microsoft vuole puntare sull’Italia più di 4 miliardi. Questo significa che bisogna preparare una filiera di costruzioni, di infrastrutture e permessi energetici, di autorizzazioni per i data center”.

Lo ha detto il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, presso l’Aula Magna dell’Università Bocconi, si è tenuta l’Assemblea Generale 2024 dal titolo “L’Impresa che è in Noi”.

Durante l’evento, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale di Milano, Monza e Brianza, Pavia e Lodi, è stato proiettato un corto istituzionale per celebrare l’orgoglio industriale e l’innovazione delle imprese del territorio.

Oltre al presidente di Assolombarda Alessandro Spada, sono intervenuti il rettore della Bocconi Francesco Billari, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Hanno concluso i lavori il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il presidente di Confindustria Emanuele Orsini.

“La nostra impresa è il motore che collega l’Italia all’Europa”

Nel suo intervento, Spada ha evocato una “nuova” Europa, caratterizzata da pragmatismo, democrazia liberale, cultura di mercato e welfare, che rafforzi la sicurezza industriale e la competitività. “L’impresa italiana è il motore che ci aggancia al cuore dell’Europa,” ha affermato Spada, sottolineando la necessità di una nuova strategia industriale per superare gli ostacoli che hanno frenato la crescita negli ultimi 30 anni.

Lombardia decimo posto in Europa per PIL

Spada ha poi illustrato l’importanza della Lombardia nello scenario europeo, evidenziando come, se fosse una nazione, sarebbe al decimo posto per PIL, con 480,6 miliardi di euro nel 2023. Di questo valore, oltre il 58% è generato dai territori coperti da Assolombarda: Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. Tra il 2019 e il 2023, il PIL della Lombardia è cresciuto del +6,7%, superando Paesi come Spagna, Francia e Germania.

Superare la burocrazia e riformare l’UE

Spada ha anche affrontato l’impatto della burocrazia e delle regole europee, come quella del voto all’unanimità, che rallentano il processo decisionale e ostacolano la crescita. “Il costo della burocrazia per l’Italia è pari a 60 miliardi di euro l’anno, più del 3% del PIL,” ha dichiarato, proponendo di usare parte di questi fondi per sostenere la spesa militare richiesta dalla NATO.

Priorità: ridurre la pressione fiscale e riformare il settore automobilistico

Un altro punto cruciale è stata la pressione fiscale. Spada ha chiesto al Governo di lavorare su una spending review e di ridurre il carico fiscale per le imprese, richiedendo l’introduzione della mini IRES. Sul tema dell’automotive, ha proposto di rinviare lo stop ai motori endotermici previsto per il 2035, citando i rischi per l’occupazione e il settore della componentistica.

Sostenibilità e nucleare: elementi chiave per la crescita

Le imprese italiane, secondo Spada, sono all’avanguardia nella sostenibilità, adottando modelli che integrano aspetti ambientali, economici e sociali. Ha inoltre sottolineato l’importanza del nucleare come fonte imprescindibile per la transizione energetica, citando i benefici economici e occupazionali che potrebbero derivare dalla costruzione di reattori di nuova generazione.

Il futuro delle imprese e delle startup innovative

Spada ha concluso parlando dei giovani e dell’importanza di offrire loro opportunità di crescita, sottolineando che il 9,1% dei giovani italiani (tra i 15 e i 24 anni) non studia né lavora. Ha inoltre chiesto al Governo di ridurre le barriere burocratiche che rischiano di far chiudere fino al 70% delle startup innovative.

Sala: Pil lombardo in crescita, da Milano ogni anno 20mld a Roma

“Le stime presentate dal presidente Alessandro Spada mostrano il pil lombardo in crescita. È cresciuto del 7% rispetto al pre Covid, quindi 480 miliardi di euro”. Lo ha affermato oggi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante il suo intervento all’assemblea generale di Assolombarda.

“Da Milano partono, solamente per quanto riguarda tasse su redditi, pubbliche e private, circa 20 miliardi di euro che vanno a Roma ogni anno. Quando chiedo supporto su dove siamo in difficoltà lo faccio per dar forza a questo territorio” ha aggiunto il primo cittadino milanese.

“Siamo in una realtà che cresce e la crescita non dipende da caso o fortuna, ma dalla convinzione. Dal fatto che gli investimenti delle imprese lombarde son cresciuti del 20% dal 2019 a 2023. Un segnale di forza, competitività, convinzione nonostante le difficoltà che le imprese hanno” ha chiosato Sala.

(Che/Adnkronos)

foto Assolombarda.it