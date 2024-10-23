Marco Di Cicilia, direttore amministrazione e controllo di Piemme

Il 23 ottobre 2024, Piemme ha annunciato l’ingresso di Marco Di Cicilia come direttore amministrazione e

controllo. A riporto dell’ad Walter Bonanno, il manager ha l’obiettivo di supportare lo sviluppo del business della concessionaria del gruppo Caltagirone, implementandone le strategie in linea con le direttive della holding. Ha inoltre il compito di coordinare le aree della contabilità generale, del controllo di gestione e dell’amministrazione clienti, con l’intento di consolidarne il ruolo di business partner strategico.

Il percorso di Di Cicilia

La carriera di Di Cicilia ha avuto inizio nel 2002, dopo la laurea in Economia Aziendale all’Università Bocconi, operando nella consulenza aziendale. Successivamente è entrato nel mondo corporate, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità nel Gruppo SEDA International Packaging, dove è stato cfp temporary per la consociata Usa e responsabile amministrazione e controllo. Prima di unirsi a Piemme, ha ricoperto la carica di head of accounting & reporting corporate presso OctoTelematics.

