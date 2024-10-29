Il CMCC assegna il Premio “Romeo Bassoli” a Ferdinando Cotugno

Romeo Bassoli, uno dei più brillanti interpreti del giornalismo scientifico italiano, ha saputo valorizzare la scienza come motore culturale, economico e sociale, creando tra il 1989 e il 1990 la prima pagina quotidiana interamente dedicata alla scienza nei giornali italiani. Ufficio stampa dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e fondatore con Eva Benelli dell’ufficio romano di Zadig, ha lasciato un’importante eredità nel campo della comunicazione scientifica. Il CMCC ne ricorda la figura con il Premio “Romeo Bassoli per il giornalismo scientifico sul clima e la sostenibilità”, assegnato a chi si distingue per competenza, innovazione e originalità nel campo del giornalismo scientifico, sui temi di clima e sostenibilità.

Voce autorevole su clima, ambiente, ecologia, foreste. Per Domani cura la newsletter e il podcast Areale, è autore di due libri molto apprezzati. Il giornalista Ferdinando Cotugno è stato premiato dal CMCC nell’edizione del 2024 del Premio “Romeo Bassoli” per il giornalismo scientifico sul clima e la sostenibilità, in una cerimonia ospitata nell’ambito del festival Conversazioni sul Futuro. “Abbiamo bisogno di parlare tanto di soluzioni, di futuro, di senso di possibilità e di apertura e di non sentirci condannati al declino e al collasso,” scrive Ferdinando Cotugno nell’ultimo numero della sua newsletter Areale, in una riflessione sui modi, i toni e i linguaggi che si usano quando si parla di crisi climatica. “Continueremo (e continuerò) a parlare di soluzioni, a stare sul fronte della speranza. Ma il fronte della speranza, per essere credibile, non può perdere di vista la realtà.”



Areale è la newsletter del giornale Domani, curata da Cotugno, che esplora i temi dei cambiamenti climatici, della transizione energetica e della biodiversità. Per il lavoro svolto con Areale e la sua ampia produzione giornalistica su testate come Il Sole 24 Ore, Linkiesta e Vanity Fair, per i suoi podcast e libri sui temi ambientali e climatici più attuali, il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) premia Ferdinando Cotugno con il Premio “Romeo Bassoli” per il giornalismo scientifico sul clima e la sostenibilità. Ferdinando Cotugno si definisce “Giornalista. Napoletano, come talvolta capita, vive a Milano, per ora. Si occupa di clima, ambiente, ecologia, foreste.” Oltre a curare la newsletter e il podcast Areale per Domani, ha realizzato il podcast Ecotoni, dedicato ai boschi italiani. Ha pubblicato il libro Italian Wood (Mondadori, 2020) e, nel 2022, Primavera ambientale. L’ultima rivoluzione per salvare la vita umana sulla Terra (Il Margine).