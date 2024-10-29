Roberto Iadicicco nuovo responsabile comunicazione istituzionale Regione Lazio

Roberto Iadicicco, 63 anni, giornalista professionista e medico chirurgo, è il nuovo responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio.

E’ stato nominato il 1 ottobre dal presidente Francesco Rocca. Iadicicco, docente di comunicazione d’impresa all’Università Cattolica, e’ stato per sei anni direttore responsabile dell’Agi ed in precedenza direttore generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali del Ministero della Salute. Negli ultimi anni ha ricoperto l’incarico di Head of Health Communication & Promotion di Eni SPA.