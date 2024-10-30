Dal 9 al 17 novembre torna la nona edizione di #ioleggoperché, l’iniziativa di sensibilizzazione alla lettura e alla donazione di libri dedicata alle biblioteche scolastiche.

Il progetto, promosso dall’Associazione italiana Editori (AIE) coinvolge quest’anno oltre 4,2 milioni di studenti italiani, 28.285 istituti e quasi 4000 librerie.

Con il sostegno del Ministero della Cultura e in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’iniziativa si propone di potenziare gli spazi di lettura nelle scuole, con oltre metà delle scuole italiane partecipanti e un crescente numero di adesioni dal sud Italia.

La nona edizione

La nona edizione è stata presentata ieri 29 ottobre, per la prima volta a Roma, nella sede del Ministero della Cultura, alla presenza del presidente di AIE Innocenzo Cipolletta e dei presidenti delle Commissioni Cultura di Camera e Senato, Federico Mollicone e Roberto Marti.

“Le biblioteche scolastiche sono vere e proprie infrastrutture della lettura e rappresentano una delle più grandi occasioni per bambini e ragazzi. Chi non le ha parte svantaggiato. Nasce da qui il senso di #ioleggoperché” ha affermato Innocenzo Cipolletta, presidente di AIE.

Il contest

La nona edizione di #ioleggoperché ha posto particolare attenzione alle scuole del sud Italia, con un aumento dell’11% nelle adesioni e quasi 1000 istituti coinvolti, principalmente in regioni come Campania, Calabria, Molise e Sardegna.

Il contest collegato all’iniziativa premierà le dieci scuole più attive nella promozione delle donazioni, offrendo buoni per l’acquisto di libri e prevede un premio per incentivare la partecipazione delle scuole meridionali.

#ioleggoperché LAB-NIDI, il programma sostenuto dalla Fondazione Cariplo, coinvolge 350 nidi selezionati, promuovendo la lettura tra i bambini dai 0 ai 3 anni.

Le novità

Anche il mondo dello sport sostiene #ioleggoperché, con il contributo della Lega Serie A, Serie B, Serie C e, per la prima volta, della Serie A Femminile, che parteciperanno alla campagna promuovendo la donazione di libri negli stadi durante gli eventi calcistici.

Inoltre, con l’aiuto dei “Messaggeri di #ioleggoperché”, lettori e volontari affiancheranno i librai, mentre gli organizzatori inviteranno tutti a recarsi in libreria a donare un libro a una scuola.

Ambasciatori di #ioleggoperché

Rudy Zerbi e Sofia Goggia sono gli ambasciatori storici dell’iniziativa, ai quali si aggiungono Benedetta Parodi e Fabio Caressa per la nona edizione.

La campagna troverà spazio anche nella serie “Un posto al sole” su Rai 3.

In concomitanza con Bookcity Milano che si terrà dall’11 al 17 novembre, le librerie della città saranno punto di riferimento per chiunque voglia partecipare al progetto, donando un libro per le scuole.

Oltre 100.000 volumi donati dagli editori si aggiungeranno a quelli raccolti durante la campagna e saranno distribuiti alle scuole in primavera.

I partner

Il progetto è sostenuto anche dal Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai (SIL), dall’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), dall’Associazione Librai Italiani (ALI) e patrocinato da SIAE- Società Italiana degli Autori ed Editori.

Ha il sostegno di Lega serie A, Serie A femminile, Lega serie B, Serie C, Mediafriends e Rai per la sostenibilità- ESG.

I media partner dell’iniziativa sono Corriere della Sera, Gruppo Mondadori, la Repubblica, Mediaset TGcom24, La7, Rai, Sky, Ansa, Giornale della Libreria, Il Libraio.

La radio ufficiale Rai Radio2.