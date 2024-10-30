Oggi dopo quello de l’‘Altra Italia’, condannato alla cancellazione, è entrato in discussione anche il destino di ‘Se mi lasci non vale’. In prime time, tra le 21.00 e le 23.00, Rai2 è l’ottava rete italiana dietro il Nove. Il modello organizzativo per generi non rende facile un intervento serio sulla rete ‘malata’.

La notizia è che ’L’Altra Italia’ di Antonino Monteleone non arriverà all’inverno e si concluderà dopo cinque puntate. L’Usigrai ha duramente stigmatizzato quanto accaduto. Bollando il programma come “un disastro annunciato, dai costi faraonici: 180mila euro a puntata, 33 puntate previste, e un contratto biennale da 700mila euro per il conduttore”.

Un altro programma a rischio – se si seguisse l’indicazione dei meter di Auditel – è ‘Se mi lasci non vale’. L’esperimento affidato a Luca Barbareschi, il docureality che puntava ad essere una variazione sofisticata sul genere di ‘Temptation Island’, ha avuto ieri 293 mila spettatori ed il 2%, dopo l’esordio a 321 mila spettatori e 1,8%.

Un momento di Se mi lasci non vale

Programma di montaggio e quindi già in tasca alla Rai per intero, finirà probabilmente per essere ricollocato. La difficoltà a superare il 2% di share sembra un problema che affligge altre nuove proposte di Rai2, come aveva dimostrato già dalla prima puntata del 3 di ottobre il talk di Antonino Monteleone.

Antonio Monteleone

Alla prima apparizione del 3 di ottobre l’ex Iena di destra con expertise in cronaca nera, aveva allestito l’‘Altra Italia’ su Rai2 ospitando un mix politicamente largo di ospiti, tra cui in rappresentanza della sinistra Marco Minniti, pd, Paolo Mieli, il sindaco di Roma Gualtieri, l’ex parlamentare pd Tommaso Cerno, approdato sulle sponde della destra come direttore del ‘Tempo’, e Don Pino Strangio, ” il prete malandrino” , con poi in aggiunta un gruppo di reduci di Italia 90 a commemorare Totò Schillaci, conquistando 276mila spettatori e l’1,77%. Alla seconda prova stessi 276 mila spettatori di sette giorni prima, ma col l’1,62%. Al terzo tentativo, con l’ex 007 Marco Mancini e il ministro dello sport Andrea Abodi impegnati sull’ emergenza giovani, ‘L’Altra Italia’ fa il suo record negativo: 169mila spettatori e l’1%. Al quarto tentativo Monteleone malgrado un parterre di ospiti molto vario – Maurizio Gasparri e Riccardo Magi a discutere sulla droga, poi Tomaso Labate, Luca Palamara e Annalisa Chirico, Davide Casaleggio, e infine Antonella Mosetti a parlare del mondo di Only Fans – raggiunge 206mila spettatori e 1,2%. Che segna il verdetto della fine il prossimo 31 ottobre.

L’Altra Italia

Ciao Fiorello. E dimenticare le Olimpiadi

La seconda rete l’anno scorso aveva dato una discreta sistemata al day time con i programmi ‘Ore 14’ e ‘Bella Ma’. Fiorello, poi, ne aveva illuminato il mattino con ‘Viva Rai2’. Tra la primavera e l’estate grazie allo sport e alle Olimpiadi c’era stata una iniezione vigorosa di pubblico sparito appena finiti i giochi francesi con le Paraolimpiadi.

Se si guarda alle prestazioni nell’intera giornata tra il 15 settembre ed il 29 ottobre, emerge che Rai2 è sesta, con il 4,44% di share. La fascia più forte della seconda rete, è quella 12-15 con ‘I Fatti Vostri’ di Michele Guardì, il Tg2, e ‘Ore 14’ il rotocalco di Milo Infante.

Nella programmazione di questo autunno in prima serata si trovano per adesso poche cose che funzionano. Va sempre malissimo ‘Tg2 Post’ in access prime time e ammoscia il decollo dei vari programmi nella fascia di punta. In attesa di un intervento salvifico di Stefano De Martino (ma rimane incerta la collocazione su Rai2 di ‘Stasera Tutto è possibile’), funzionicchia anche se è in calo rispetto agli altri anni ‘Boss in Incognito’, mentre ha avuto tutto sommato risultati discreti la novità ‘Lo Spaesato’ di Teo Mammucari, così come ha fatto il suo dovere Monica Setta con ‘Storie di donne al bivio’.

Manuela Moreno

A influire di più sul bilancio complessivo c’è il fatto che si sono un molto ammosciati i telefilm, prima strumento efficace di stabilizzazione delle performance.

Lo Spaesato

Non aiuta, poi, la ‘narrazione’ dei commentatori, dei social, dei protagonisti del circo mediatico che accomuna le disgrazie di Rai2 a quelle di altri titoli della gestione meloniana della Rai, specie di Rai3. Flop che trovano riscontri oggettivi nei dati.

Donne al bivio

La situazione diventa preoccupante tra le 21.00 e le 23.00. In questo arco temporale Rai2 è ottava con il 3,46% di share, dietro Nove (3,58%) e prima di Tv8 (2,63%), lontana dalla quarta (La7 al 5,7%), la quinta (Rai3 al 5,15%) e la sesta (Rete4 al 4,97%) in classifica.

Ore 14

E’ evidente che alla rete manca una guida editoriale sicura, costante, determinata a cavarla dai guai e dai problemi, concentrata sul valorizzarne tutte le risorse e la storia. Un direttore vecchio stile. Ma questo però non attiene alla nuova organizzazione della Rai per generi, che fa sentire il peso della scelta riorganizzativa sbagliata, fatta all’epoca della gestione Salini e portata avanti dal successore Fuortes, su tutta la programmazione Rai.