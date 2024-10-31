Italpress Awards celebra le eccellenze nelle relazioni tra Italia e USA a Washington

In un evento prestigioso svoltosi nel cuore di Washington, la seconda edizione degli Italpress Awards ha celebrato figure chiave che rafforzano le relazioni culturali e d’affari tra Stati Uniti e Italia.

Tra i premiati di quest’anno figurano Massimiliano Fedriga, Presidente del Friuli Venezia Giulia; Mariangela Zappia, ambasciatrice italiana negli Stati Uniti; Antonio Giordano, oncologo di fama; Stefano Lucchini, Presidente dell’American Chamber of Commerce (AmCham); Massimo Allegri, general manager di Ita Airways; e Angelino Alfano, Presidente della Fondazione De Gasperi. L’evento, organizzato dall’agenzia di stampa Italpress sotto la guida di Gaspare Borsellino, ha coinciso con il 49° anniversario della National Italian American Foundation (NIAF). Questo incontro è il simbolo di una collaborazione forte e di una nuova partnership triennale, destinata a offrire opportunità di crescita ai giovani italoamericani nel mondo della comunicazione.

Promozione delle Relazioni Transatlantiche

La cerimonia ha confermato il ruolo degli Italpress Awards come importante catalizzatore di legami storici e culturali tra Italia e Stati Uniti. Questo riconoscimento non è solo una celebrazione pubblica, ma rappresenta un impegno continuo per mantenere un dialogo transatlantico aperto e produttivo. Durante la cerimonia, il presidente di Italpress, Gaspare Borsellino, ha sottolineato il ruolo chiave dei media nell’espansione internazionale dell’agenzia, dichiarando: “Stiamo costruendo una presenza sempre più radicata all’estero; questa è la nostra visione per il futuro”. Anche il governatore Fedriga ha evidenziato il valore dell’informazione responsabile, affermando che “la libertà delle persone è direttamente proporzionale al loro grado di conoscenza”. Sulla stessa linea, l’ambasciatrice Zappia ha sottolineato il contributo fondamentale della stampa nel quotidiano.

Testimonianze di Collaborazioni Preziose

All’evento hanno partecipato personalità come la senatrice Maria Stella Gelmini e Pasqualino Monti, amministratore delegato di Enav, insieme a Guido Castelli, commissario straordinario per il sisma del 2016, e il noto giornalista Gianni Riotta. Quest’ultimo ha espresso quanto gli Italpress Awards siano un’occasione per ricordare le proprie radici italiane e la carriera internazionale. Castelli ha voluto ringraziare la comunità italoamericana e la NIAF per il sostegno fondamentale nella ricostruzione delle aree colpite dai terremoti del 2016, sottolineando l’importanza della cooperazione italo-americana nel processo di rinascita.

Sostenitori e Visioni Future

L’importanza strategica degli Italpress Awards è rafforzata dal supporto di sponsor come Enel, GKSD, Menarini e Webuild. Questi partenariati sottolineano l’importanza di iniziative che celebrano non solo il passato, ma guardano anche al futuro con determinazione. Robert Allegrini, presidente della NIAF, ha spiegato come questa alleanza rappresenti una piattaforma essenziale per aiutare i giovani italoamericani a emergere come leader nel settore dei media, rafforzando i legami storici e culturali tra Italia e Stati Uniti e favorendo uno scambio dinamico di idee e talenti.