Manuela Paoletti, media practice president di Dentsu

Il 4 novembre 2024, Dentsu Italia ha annunciato l’ingresso di Manuela Paoletti come media practice president. Entrando a far parte dell’Executive Leadership Team, la manager riporta al ceo della divisione Italia, Mariano Di Benedetto.

Paoletti nel ruolo ha la responsabilità della guida della practice media, che include i brand Carat, iProspect e dentsu X e tutte le unit specialistiche, lavorando in stretta sinergia con le altre practice e solution di dentsu, seguendo l’approccio One dentsu.



Originaria di Trieste e Laureata in Economia e Commercio, Paoletti ha un’esperienza trentennale nel media, inizialmente presso il Gruppo Generali, per poi passare al mondo delle agenzie dove ha ricoperto ruoli aziendali progressivamente più rilevanti, gestendo clienti appartenenti a vari settori, tra i quali FMCG,

Finance, Luxury, Entertainment, Tecnologia.

Negli ultimi 10 anni ha rivestito il ruolo di general manager in Mindshare, con la responsabilità della gestione dei clienti, l’implementazione delle strategie aziendali e dei processi organizzativi e le iniziative di sviluppo del business.