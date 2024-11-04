Maurizio Andrea Bormetti, direttore marketing di Opel Italia

Opel Italia rinnova la sua direzione marketing, affidandone la guida a Maurizio Andrea Bormetti, che dal 1° novembre 2024 è subentrato a Eva Laureti.

Nel ruolo, riporta a Federico Scopelliti, managing director della casa automobilistica in Italia. L’obiettivo è incrementare immagine e quote di mercato per Opel nel nostro paese, rafforzando il ruolo del marchio tedesco all’interno del gruppo.

Nato a Sondrio, Bormetti, 35 anni, si è formato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con laurea in Economia e Gestione d’Impresa.

Dal punto di vista professionale ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nelle aree vendite e marketing di Citroën e Peugeot, e prima ancora di altre multinazionali di differenti settori, prima di approdare in Opel Italia.