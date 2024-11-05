Debutta SportMag Italia, rivista che esplora il mondo dello sport a 360 gradi

È stato presentato oggi a Roma il numero zero di SportMag Italia, nuova rivista dedicata al mondo dello sport e al suo impatto sul tessuto sociale, economico e culturale italiano, che ha Beatrice Offidani come direttore responsabile e Lavinia Spingardi direttore editoriale.

Il magazine è edito da Core Srl, agenzia di comunicazione nel cui Cda siedono Cristiana Falcone, Simone Crolla, Stefania Romenti, Giovanni Parapini e il ceo PierAngelo Fabiano.

SportMag Italia si propone di approfondire gli investimenti, le iniziative e le personalità che stanno contribuendo a rinnovare il settore sportivo nel Paese. La rivista è parte di SportLab Italia e viene distribuita in forma digitale sul sito di SportLab Italia e in cartaceo all’interno del circuito degli stakesholder (tra cui partner, federazioni, amministrazioni e agenzie governative).

“Sport e Investimenti: motore di innovazione e crescita economica”

La presentazione è stata aperta dagli interventi di Pierangelo Fabiano, CEO di CORE Thinking Connections, e Elena Silva, CEO di Burson Italia. Il primo panel, intitolato “Sport e Investimenti: motore di innovazione e crescita economica”, è stato moderato dalla direttrice editoriale di SportMag e giornalista Sky, Lavinia Spingardi. Alla discussione hanno partecipato figure di spicco come Giuseppe Rafaniello, Responsabile Commerciale AV di Trenitalia, e Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili di Milano, con un intervento del Senatore Guido Quintino Liris, Capogruppo della Commissione Programmazione Economica e Bilancio del Senato.

Lavinia Spingardi

Altri esperti e stakeholder hanno contribuito alla sessione, tra questi Giuseppe Longo, Professore di Malattie dell’apparato locomotore, Carlo Barbera, Presidente di Sportmaster Consulting e Arca Assicurazioni, e Massimo Buonaiuto, Live Communication Manager di Lavazza. Hanno portato il loro contributo anche Francesco Paolo Conticello, Head of Communication di Casta Diva Group, Fred Fernando, fondatore di Med-Ex e partner medico della Scuderia Ferrari, e Fabrizio Manni, Head of Sports Sponsorship di Enel.

“Il valore dello Sport per le comunità: impatti sociali e opportunità”

Il secondo panel ha affrontato il tema dell’impatto sociale dello sport, con Rossana Ciuffetti, Direttore dell’Area Sport Impact di Sport e Salute, che ha introdotto il dibattito. A seguire, Paolo Del Bene, Direttore dell’Associazione Sportiva LUISS, e il campione paralimpico Federico Bicelli hanno condiviso le loro esperienze, evidenziando il potenziale inclusivo dello sport.

Il dibattito ha visto la partecipazione di Edoardo Vittorio Agnelli, ideatore di “Opera in Corsia”, del Segretario della VII Commissione della Camera, Mauro Berruto, e David Ciaralli, Responsabile della Comunicazione della Federazione Ginnastica d’Italia. Tra gli altri interventi, quelli di Alessandro Carella, Presidente di “Mio fratello è figlio unico Onlus”, Roberta Della Casa, Consigliere della Regione Lazio, Mauro Di Gennaro, Direttore Generale di Special Olympics Torino 2025, e Tommaso Fabbri, Direttore del Master in Management dello Sport System.

Le testimonianze di Manuel Onorati, Presidente del CUS Tor Vergata, Fabio Pagliara, Presidente della Fondazione SPORT CITY, Alessandro Tappa, Presidente di Sport Senza Frontiere, e Antonino Viti, Presidente dell’Associazione Centri Sportivi Italiani, hanno concluso il panel.

Un focus sugli eventi sportivi e il ruolo delle istituzioni

SportMag Italia dedica una sezione speciale all’appuntamento olimpico di Milano-Cortina 2026, esaminando i preparativi e l’eredità che lascerà sul territorio. Il numero zero ospita anche un’intervista esclusiva con Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, e Silvia Salis, Vicepresidente del CONI.

Rossana Ciuffetti ha dichiarato: “Bisogna investire su infrastrutture sportive e promuovere eventi che siano inclusivi e sostenibili. La nostra missione è promuovere lo sport per tutti e valorizzare la funzione sociale dello sport per il benessere psico-fisico della popolazione italiana.”

Martina Riva ha aggiunto: “Milano si prepara alle Olimpiadi 2026 e stiamo lavorando per portare lo sport anche nelle piazze meno centrali, coinvolgendo sempre più giovani. Inoltre, grazie ai fondi del PNRR, stiamo riqualificando impianti sportivi storici come la piscina Cardellino e il centro sportivo Carraro.”

Giuseppe Rafaniello, Responsabile Commerciale AV di Trenitalia, ha concluso: “Frecciarossa, insieme a Trenitalia, è da sempre impegnata nel sostenere lo sport italiano, promuovendo eventi e federazioni sportive con l’obiettivo di connettere le persone alle proprie passioni e rispettare la sostenibilità ambientale.”