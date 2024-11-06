Laura Morelli alla direzione delle testate del gruppo Indicon

Indicon , società benefit fondata da Elena Paola Lanati, comunica il rafforzamento della redazione delle testate del gruppo, Innlifes.com e Nutrimentumetcurae.com, con l’ingresso come Direttrice Responsabile di Laura Morelli, giornalista con esperienza decennale nel settore economico-finanziario.

Laura Morelli è una giornalista professionista, collaboratrice per La Stampa, e finora è stata Direttrice responsabile e fondatrice di Dealflower, testata online dedicata al mondo del business e della finanza basata a Milano, che ha riscosso particolare visibilità. Prima di fondare Dealflower, è stata responsabile dal 2014 al 2021 di Financecommunity.it. In precedenza, ha lavorato per le redazioni di Sky Tg24 a Roma e dell’Agi – Agenzia di Stampa Italiana, nella sede di Bruxelles e ha collaborato per testate quali GQ, Gq Inc. e Il Corriere Adriatico”.

Innlifes, Innovation in Life science, è una testata giornalistica italiana che parla di innovazione nell’ambito delle scienze della vita, coprendo il tema a 360 gradi: dalle terapie innovative a quelle digitali, dalla telemedicina all’intelligenza artificiale, dalla medicina di precisione, a quella traslazionale, passando per il biotech, le tecnologie medicali, gli ospedali del futuro, il Metaverso. Parliamo di come sostenere la ricerca in Italia, di come sviluppare il mercato, dalla grande alla piccola impresa, fino al frizzante mondo delle start up. Di come il Servizio Sanitario Nazionale dovrà adattarsi alle innovazioni in Life science e in Digital health.

“Voglio ringraziare Stefania Arnaldi per il lavoro che ha fatto in questi mesi come Direttrice responsabile – ha commentato Elena Paola Lanati, editrice del gruppo Indicon-. L’ingresso di Laura Morelli è finalizzato allo sviluppo ulteriore delle testate della società, in particolare di Innlifes che racconta il mondo dell’innovazione in ambito Life Sciences”.