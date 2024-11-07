Il voto americano protagonista sui giornali italiani, in tutte le sue sfaccettature.

Titoli e foto – tra pugni alzati e braccia tese, da solo o con la moglie e Elon Musk – raccontano il ritorno dirompente di Trump

Giornali in edicola tutti focalizzati sulle elezioni americane, con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. I larghi numeri del successo del candidato repubblicano e del suo partito, che si avvia ad avere la maggioranza di Camera e Senato, le citazioni del suo discorso e i riferimenti alla sfidante dem, Kamala Harris. Ma anche le reazioni nel nostro paese: ecco cosa raccontano le prime pagine in Italia.

‘L’America di Trump’ titola il Corriere della Sera, che nel sommario cita il passaggio nel discorso di saluto ai suoi elettori da Palm Beach sull’intenzione di far fermare le guerre.

Riferimento anche alle parole di Harris e alla telefonata tra il neo (ri)eletto presidente Usa e Giorgia Meloni.

Riferimento a Harris anche nel sommario di Repubblica, sotto al titolo ‘Sono tornato’. Per la candidata dem si parla di una disfatta, con l’accusa all’attuale presidente Joe Biden, di averne ‘grandi responsabilità’. Il quotidiano diretto da Mario Orfeo – che ha scelto come foto un primo piano degli occhi di Trump -, cita anche Elon Musk che in un giorno con le sue società ha guadagnato 13 miliardi in Borsa.

‘America, è tornato’ titola La Stampa, che nell’occhiello sottolinea come a Harris sia mancato il voto di donne, ispanici, islamici e neri. ‘Trump power’ titola il Resto del Carlino, che indica ‘paure e instabilità’ come gli elementi chiave che hanno spinto il tycoon alla vittoria.

Nell’occhiello, come il Corriere, il quotidiano bolognese cita la reazione di Harris e la telefonata con Giorgia Meloni.

‘Fermerò le guerre’ è il titolo scelto dal Messaggero, citando sempre un passaggio del suo discorso. Scelta simile anche per il Mattino di Napoli che sottolinea nell’occhiello l’attacco dem a Biden.

‘Donald 2, la vendetta’ titola il ‘Secolo XIX’ che nel sommario segnala come il risultato raggiunto sia per il tycoon ancora migliore rispetto a quello del 2016, con la sua prima elezione.

Avvenire titola ‘L’America è di Trump’ con riferimento alla portata della sua vittoria e nel sommario cita anche l’esito dei contemporanei referendum sull’aborto.

I timori sulla politica estera

‘Non l’hanno visto tornare’ è l’apertura del Fatto Quotidiano che menziona scandali e previsioni sbagliate. Il quotidiano dà la misura del trionfo trumpiano parlando di Harris e dem stracciati. Riferimento internazionale con la citazione del presidente ucraino Zelensky.

‘Potere Assoluto’ titola il Manifesto che sceglie anche Elon Musk come co-protagonista della vittoria elettorale. I numeri mettono Trump nella posizione di essere ‘un uomo solo al comando’, con accanto l’ombra pluto-tech di Mus

‘L’eta della paura’ con Trump di spalle a pugno alzato la scelta del Domani che parla di scelte politiche che, promettendo un ritorno all’età dell’oro, rischiano di mettere a repentaglio la democrazia in America e le relazioni con l’Europa.

Un quadro sulle ripercussioni in politica estera della vittoria di Trump viene fatto anche dal Foglio che cambia il motto ‘Make America great again’ in ‘Make putinism great again’.

Il riflesso economico

Riferimento ai primi effetti economici dell’esito del voto per il ‘Sole 24 Ore’ che parla del balzo di Wall Street e della caduta dei bond.

Le reazioni a sinistra

‘La Trumpata parte seconda’ il titolo de La Verità. Il quotidiano di Maurizio Belpietro nel sommario parla di elezioni raccontate “scambiando desideri per realtà”, con un peso maggiore attribuito al “tifo delle star” rispetto allo scontento degli elettori, tra guerre, inflazione e criminalità.

I giornali che fanno riferimento alla famiglia Angelucci hanno scelto di raccontare il risultato elettorale puntando sull’impatto che hanno avuto sulla sinistra.

“Trump fa impazzire la sinistra” scrive Il Giornale, accennando alle responsabilità che nel partito democratico vengono imputate a Biden e alla telefonata tra il neopresidente e Meloni.

Tocca gli stessi temi Libero che titola ‘Attaccatevi al ciuffo’, citando poi il commento “funereo” della leader dem Elly Schlein e dando spazio anche ai contenuti della telefonata tra Meloni e Trump.

‘Avanti popolo!’ con i colori della bandiera Usa e le foto di Trump, con la moglie Melania e Elon Musk sullo sfondo del quadro ‘Quarto stato’ l’immagine scelta dal Tempo, che sottolinea come il tycoon sia riuscito a conquistare l’appoggio di operai e middle class storicamente allineati all’area dem.

Riferimento anche a Obama nel titolo, travolto come Harris dall’onda rossa.