 Sciopero al ‘Tirreno’. Fnsi e Assostampa Toscana al fianco dei colleghi

Federazione nazionale della stampa e Associazione Stampa Toscana “sono decisamente schierate al fianco del Comitato di redazione e del corpo redazionale de ‘Il Tirreno’ che hanno deciso di scioperare, ieri 9 novembre, per evitare l’uscita del giornale domani 10 novembre, in segno di forte solidarietà verso i compagni di lavoro poligrafici e della Cgil che li assiste”. “Tutto questo – spiega un comunicato – dopo che il gruppo Sae ha aperto la procedura per il trasferimento di ramo d’azienda nelle nuove società costituite, tra le quali Sae Servizi, prevedendo, per tutti i lavoratori poligrafici, donne e uomini, il trasferimento del luogo di lavoro in Sardegna”.

Anche il sindacato dei giornalisti, come la Cgil, continua la nota ddella Fnsi-Ast, “ritiene che dietro questo movimento possa celarsi una sorta di licenziamento mascherato, dal momento che il lavoro da remoto ha consentito, e potrebbe consentire ancora ai poligrafici del ‘Tirreno’, di poter lavorare, da Livorno, per tutte le testate del Gruppo”.

Fnsi e Ast, sempre in stretto contatto con il Cdr del “Tirreno”, “sono pronte a tutelare i colleghi sotto ogni forma che si dovesse rendere necessaria, e a schierarsi al fianco della Cgil a sostegno della battaglia dei poligrafici in difesa del posto di lavoro”.