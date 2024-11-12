Cop29: 2024 anno più caldo. Guterres: il tempo corre contro la crisi climatica

L’orologio corre e siamo quasi alla fine per combattere la crisi climatica. E’ il senso del messaggio del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in apertura in apertura della prima giornata dedicata ai leader politici mondiali alla Cop29 in corso a Baku.



“Il suono che sentite è un orologio che ticchetta. Siamo al conto alla rovescia finale per limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5 gradi. E il tempo non è dalla nostra parte”, ha detto.

“Quest’anno sarà quasi certamente il più caldo mai registrato, e una vera lezione di distruzione climatica. Se le emissioni non scenderanno e l’adattamento crescerà, ogni economia fronteggerà una furia più grande”, ha chiosato.

Wmo: 2024 anno più caldo

Nelle sue parole Guterres ha richiamato i numeri che l’Organizzazione metorologica mondiale (Wmo) ha pubblicato in apertura di summit nel suo rapporto ‘State of the Climate Update’.

I dati dipingono il 2024 come avviato a essere l’anno più caldo mai registrato. La temperatura media in superficie, nel periodo da gennaio a settembre, è stata di 1,54 gradi sopra i livelli pre-industriali, spinta dal fenomeno del Nino (il riscaldamento periodico del Pacifico centro-orientale).

Per 16 mesi consecutivi, dal giugno del 2023 al settembre del 2024, la temperatura media ha probabilmente superato ogni record precedente, e spesso di un ampio margine.



La Wmo nella sua analisi ha rimarcato che superare per un anno o più i limiti dell’Accordo di Parigi, non significa mancare l’obiettivo: il superamento del limite deve essere inteso per un periodo esteso, tipicamente un decennio o più, per quanto l’Accordo non fornisca una definizione specifica.

I gas serra hanno raggiunto livell record nel 2023, e i dati attuali mostrano che questi continuano a crescere nel 2024. La concentrazione di Co2 nell’atmosfera è cresciuta da 278 parti per milione (ppm) nel 1750 a 420 ppm nel 2023, un aumento del 51%. Questo ha provocato l’aumento delle temperature. Il calore contenuto negli oceani ha raggiunto nel 2023 il suo livello più alto mai registrato, e i dati preliminari mostrano che nel 2024 il fenomeno è proseguito a livelli simili.

Il livello dei mari dal 2014 al 2023 è salito a un tasso di 4,77 mm all’anno, più del doppio del tasso fra il 1993 e il 2002. I ghiacciai nel 2023 hanno perso in media 1,2 metri di ghiaccio, cinque volte l’acqua del Mar Morto, la perdita più grande da quando si fanno questi rilevamenti, dal 1953.

L’estensione dei ghiacciai dell’Antartide è stata la seconda più ridotta dal 1979, da quando ci sono registrazione satellitari, dopo quella del 2023.