Trump sceglie Musk come DOGE e mette Hegseth, anchorman Fox, a capo della Cia

Il presidente eletto Donald Trump ha annunciato che Elon Musk guiderà un nuovo Dipartimento per l’efficienza del governo (Doge) insieme all’ex candidato repubblicano alla presidenza Vivek Ramaswamy.

In una dichiarazione sulla sua piattaforma Truth Social, il tycoon ha affermato che Musk e Ramaswamy “apriranno la strada alla mia amministrazione per smantellare la burocrazia governativa, tagliare i regolamenti in eccesso, tagliare le spese inutili e ristrutturare le agenzie federali”.

Musk, fondatore di Tesla e SpaceX e proprietario di X, è stato uno dei principali donatori di Trump durante la sua campagna presidenziale.

Il dipartimento per l’Efficienza governativa guidato da Elon Musk, riporta Adnkronos, “diventerà potenzialmente il ‘Progetto Manhattan’ dei nostri tempi”, ha detto ancora Trump nella nota in cui ha annunciato la nomina del ceo di X, paragonando la ‘missione’ del “Grande Elon Musk al progetto che portò allo sviluppo della bomba atomica durante la Seconda guerra mondiale.

“Mi aspetto che Elon e Vivek apportino modifiche alla burocrazia federale con un occhio di riguardo all’efficienza e, allo stesso tempo, al miglioramento della vita di tutti gli americani”, ha dichiarato quindi Trump, il quale ha sottolineato che lavoreranno insieme per ‘liberare’ l’economia statunitense e rendere il governo ‘responsabile’ nei confronti dei cittadini.

Pete Hegseth, foto sito Fox

Le scelte di Trump

Per il Pentagono, Trump ha scelto un anchorman di Fox, la televisione di destra megafono del tycoon, Pete Hegseth, mentre per guidare la Cia avrebbe scelto il deputato del Texas John Ratcliffe, già direttore della National intelligence.

Il tycoon ha anche confermato la nomina della governatrice ed ex parlamentare del South Dakota, Kristi Noem, alla carica di segretario al Dipartimento per la sicurezza interna. “Kristi – ha scritto Trump – è stata molto forte sulla sicurezza delle frontiere. È stata la prima governatrice a inviare soldati della Guardia nazionale per aiutare il Texas a combattere la crisi del confine di Biden, e sono stati inviati in totale otto volte. Lavorerà a stretto contatto con lo ‘zar delle frontiere’ Tom Homanper proteggere il confine e garantirà che la nostra patria americana sia al sicuro dai nostri avversari. La conosco da anni, ho lavorato con lei su un’ampia varietà di progetti, avrà una parte importante nella nostra missione per rendere l’America di nuovo Sicura”.

Salvini: congratulazioni a Musk e al mio amico Vivek Ramaswamy

“Congratulazioni a Elon Musk e al mio amico Vivek Ramaswamy, nominati dal presidente Trump alla guida del Dipartimento per l’efficienza governativa, che svolgerà un ruolo cruciale nella nuova amministrazione”. Lo scrive su X Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo l’annuncio delle nomine dell’amministrazione Usa.