Sinner vola, GF batte Rai1, Floris doppia Bianchina, flop Sanremo Giovani

Jannik porta a casa 2,1 milioni su Rai2 e 800 mila circa su Sky e ‘vince’ nella sua porzione di serata. Un film su Rai1, ‘The Help’, perde di netto il confronto con ‘Grande Fratello’ spostato nel martedì di Canale5. A incombere su tutta la proposta generalista, le Nitto Finals di Torino, in onda sia su Rai2 (Panatta al commento) che su Sky (Bertolucci). Nella sfida dei talk, Giovanni Floris travolge Bianca Berlinguer.

Super Sinner tra le 20.40 e le 22.30 nella serata tv di martedì 12 novembre. Un film americano educativo e formativo, ‘The Help, è stato alle prese con Alfonso Signorini e la casa del ‘Grande Fratello’ (si è ritirato Enzo Paolo Turchi), ma anche con Jannik Sinner, capace a Torino di battere in due set, terminando prima delle 22.30 l’incontro, il suo rivale Taylor Fritz, e passando bene quindi il testimone a ‘Sanremo Giovani’ con Alessandro Cattelan powered by Carlo Conti alla conduzione.

Le altre opzioni della serata? Oltre ai talk di Bianca Berlinguer su Rete4 e di Giovanni Floris su La7, c’erano anche ‘Amore Criminale’ versione Veronica Pivetti su Rai3, il film ‘Die Hard. Un buon giorno per morire’ su Italia 1. Ma vediamo le formazioni con cui sono scesi in campo i talk politici.

Da Bianca Berlinguer sono passati tra gli altri, oltre a Mauro Corona, Nicola Fratoianni, Claudio Amendola, Claudio Borghi, Alessandro Sallusti, Concita De Gregorio, Andrea Scanzi, Mario Giordano, Paola Perego, Mario Giuliacci. Si è parlato di attualità politica, nazionale e internazionale, ma anche le dinamiche di OnlyFans e il clima.

Giovanni Floris con Luca e Paolo, Pierluigi Bersani, Elly Schlein, Roberto Vannacci, Elsa Fornero, Sergio Rizzo, Riccardo Scamarcio, Maurizio Landini, Alessandro De Angelis, Francesco Rutelli, Alessandro Di Battista, Francesco Storace, Evelina Christillin, Stefano Totaro, Elisabetta Piccolotti, Barbara Floridia, Chiara Becchimanzi, Giacomo Mameli, Vania Colasanti.

Ecco come si sono dislocate le scelte dei telespettatori secondo Auditel.

Sinner fa il botto su Rai2 e su Sky. Il Gf batte Rai1, va forte DiMartedì

Su Rai2 le Nitto Finals, con Sinner-Fritz in campo dalle 22.40 alle 22.29 circa, hanno prodotto 2,111 milioni e il 10,1% di share. Lo stesso match su Sky ha avuto783 mila spettatori e il 3,5% di share. Subito dopo flop per ‘Sanremo Giovani’: 527mila e 3,7%.

Su Canale5 il reality ‘Grande Fratello’ con Alfonso Signorini alla conduzione ha avuto 2.313.000 spettatori con uno share del 17,9% andando in onda fino a venti minuti dopo l’una di notte.

Su Rai1 la pellicola ‘The Help’ ha raccolto 2.014.000 spettatori pari al 12,3% di share.

Appena giù dal podio è arrivato salito ‘DiMartedì’, con Giovanni Floris che ha avuto ben 1,566 milioni di spettatori con il 9,3%.

Floris ha staccato nettamente la concorrenza di genere. Su Rete4 ‘E’ Sempre Cartabianca’ con Bianca Berlinguer alla conduzione ha riscosso 613mila spettatori con il 4,2%.

Dietro Floris è arrivato film di Italia 1, ‘Die Hard: un buon giorno per morire’, a quota 946mila e 5,6%.

Su Rai3, inoltre, ‘Amore Criminale’ ha prodotto ben 1,025 milioni di spettatori con il 5,6%. Inoltre, su Tv8 la replica free di ‘X Factor’ a 554.000 spettatori con il 3.,5%. Sul Nove ‘Comedy Match’ a 370.000 spettatori e 2,1%.

In access stravince De Martino, bene Gruber, male Amadeus

Su Rai1 Stefano De Martino ha avuto 5,331 milioni ed il 24,6% con ‘Affari Tuoi’, programma più seguito della giornata. Su Canale 5 ‘Striscia la Notizia’ è arrivato a 2,9 milioni e 13,4%, su La7 ‘Otto e mezzo’ a 1,644 milioni e 7,6%, su Italia 1 ‘Ncis’ a 1,244 milioni e 5,9%, su Rai3 ‘Un posto al sole a 1,487 milioni e 6,8%, su Rete 4 per ‘4 di Sera’ 1,135 milioni e 5,4% e 944mila e 4,3%. Sul Nove non brilla Amadeus: ‘Chissà chi è’ a 404mila e 1,9% e 497mila e 2,3%.