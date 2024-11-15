La cena del bene

La solidarietà si mette ’in gala’. Il 5 dicembre a Milano si svolgerà il primo evento pubblico di una fondazione nata in pieno Covid e cresciuta in questi anni in tutta Italia. L’idea nasce dall’ormai famoso ‘caffè sospeso’ napoletano, ma la sua portata non coinvolge solo la singola persona che lascia una consumazione omaggio a chi non se la potrebbe permettere. Ad aiutare sono sempre più aziende, cui si affiancano patrocini istituzionali.

A dar vita a Lab00 Ets è stato Davide Devenuto, attore che molti ricorderanno in ‘Un posto al sole’, marito della cantante e attrice Serena Rossi.

“Tutto è nato durante il primo lockdown, da una telefonata con il mio amico storico Francesco Lasaponara. Io ero molto spaventato, anche perché avevo un bimbo piccolo, e ci siamo detti che non potevamo rimanere con le mani in mano, dovevamo dare il nostro contributo”, ricorda Devenuto.

Sorgenia, l’energia della solidarietà

Devenuto e Lasaponara cominciano così a costruire un network di collaborazioni e prende forma SpesaSospesa.org. Obiettivo: “Creare valore da un potenziale spreco. Aiutare, grazie alle associazioni con cui collaboriamo, le persone a rimettersi in pista”.

Il primo a salire a bordo è Regusto, piattaforma digitale che permette e facilita il recupero dei prodotti e la distribuzione alle charity.

Arriva poi subito Sorgenia, “nostro grande sostenitore anche economico che ci ha permesso di allargare la rete ai loro fornitori. Così, abbiamo cominciato a trovare fondi e prodotti in eccedenza, a costo minore o in donazione. E grazie alle charity presenti nei diversi territori oggi possiamo distribuire ciò che è stato raccolto”.

Davide Devenuto

Le aziende

Non tutti hanno aderito offrendo o vendendo a prezzo ridotto i propri prodotti, anche perché “nell’emergenza sanitaria era più facile fare leva sul senso di responsabilità”, mentre oggi la gara di solidarietà è certamente minore.

Sono però oltre 400 le aziende coinvolte dalla Fondazione. E al progetto partecipano nomi come La molisana, Cameo, Nonno Nanni, Scottex…

Gala con stelle e chef

“La cena di gala del 5 dicembre, organizzata con Terre des Hommes, rappresenta la prima volta che creiamo un evento. Un’occasione per riunire la comunità di chi ci sostiene, e anche per raccogliere fondi”, spiega Davide.

Alla cena parteciperà Serena Rossi, madrina della serata che si esibirà anche in un medley di canzoni italiane e internazionali.

Ci sarà poi il comico Francesco Arienzo con i suoi sketch. Mentre lo chef stellato del ristorante Idylio Francesco Apreda si esibirà in uno show cooking.

Fra gli ospiti, di sicuro Sorgenia, ma anche “tanti che non ci hanno fatto mancare il loro supporto supporto”. Per chi – privato o azienda – volesse partecipare all’evento: https://www.charitygala.it/

Asta solidale

Alla cena di gala si svolgerà inoltre un’asta silente di oggetti o esperienze.

“Avevamo anche pensato di mettere in palio un giorno sul set di ‘Mina Settembre 3’ (la fiction, dai libri di Maurizio De Giovanni, di cui è protagonista Serena Rossi, ndr), con la possibilità per il vincitore di fare la comparsa: purtroppo, non ci siamo stati con i tempi e ormai hanno finito di girare. Però, visto che che Serena ed io abbiamo fondato due anni fa una casa di produzione con cui produciamo uno spettacolo di canzoni napoletane, che sarà per esempio al Teatro Arcimboldi di Milano, forse metteremo due biglietti all’asta”, si appassiona Devenuto.

Francesco Lasaponara

Il valore del tempo

Sull’esempio di SpesaSospesa, Devenuto e Lasaponara hanno poi dato vita a un’altra iniziativa: TempoSospeso.org.

“Con questo progetto distribuiamo visite mediche in collaborazione con Banca delle visite, che mette in contatto quelli che chiama i ‘super dottori’ con chi ha bisogno, famiglie di cui verifica le necessità anche in base anche all’Isee. Questi medici regalano parte del loro tempo a chi ha bisogno. I destinatari dei nostri progetti sono famiglie di cui già si occupano le charity sul territorio”, racconta Davide.

Che conclude: “Raccontare storie positive, alla cultura delle malefatte dobbiamo contrapporre una cultura virtuosa”.

Quanto vale il bene

SpesaSospesa.org ha ricevuto finora il patrocinio di 25 comuni italiani.

Con il sostegno di aziende e di privati cittadini, sono stati raccolti più di 2 milioni di euro, sono state acquistate e recuperate oltre 1.000 tonnellate di prodotti di prima necessità.

Nel suo complesso, il progetto ha contribuito alla distribuzione di oltre 3.100.000 pasti.

I mancati rifiuti dei prodotti recuperati hanno permesso un risparmio ambientale di 2.100 tonnellate di CO 2 .

I prodotti food più donati sono suddivisi in: 19% di prodotti secchi, 12% di prodotti freschi, 10% ortofrutta, 7% carne, 6% scatolame, 5% di prodotti da forno.

I generi non food sono: prodotti per la persona (38%), prodotti per la casa (22%), prodotti per l’edilizia e l’arredamento (4 %).

Al progetto TempoSospeso.org sono state donate circa 4 mila visite mediche (68% a minori) in 160 Comuni. Gli ambiti prevalenti di intervento sono: logopedico, psicologico, odontoiatrico. Le Regioni più coinvolte Lombardia, Lazio, Sicilia e Puglia.

Finora sono stati raccolti 240 mila euro.

173.350 è (in minuti) il valore delle visite raccolte.