Salvini difende Musk e attacca i giudici. Starlink? serve per connessione in Italia

Ospite di Agorà su Rai3 il ministro e vicepremier lascia trasparire la sua ammirazione per il miliardario. Prima da dem era un visionario, perchè con Trump non lo è più? La domanda polemica. E ribadisce l’importanza della sua società di satelliti per il nostro paese

All’Italia serve la connessione di Stakrlink. E’ la convinzione di Matteo Salvini, ministro dell’Infrastrutture e vicepremier. Intervenuto ad Agorà su Rai 3, il leader leghista ha spiegato quando dal suo punto di vista la società di Elon Musk sia importante per il nostro paese.



“Ci sono troppe città che non sono perfettamente connesse”, ha detto, non preoccupandosi di far trasparire la sua ammirazione per il miliardario.

“Sicuramente ho grande stima per l’imprenditore Musk che è un visionario”. “Finché sosteneva i democratici negli Usa, era un visionario per tutti. Adesso che sta al fianco di Trump diventa un pericolo pubblico”, la sua posizione, guardando anche alle polemiche che negli ultimi mesi hanno coinvolto il ceo di Tesla, SpaceX e X.

Giudici e politica

Da ultimo, ovviamente, il tweet con cui Musk si è espresso sulle decisioni dei giudici sul tema migranti e che hanno provocato molte reazioni politiche, compresa quella del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E che per Salvini è diventato anche lo spunto per considerazioni più ampie.

“Alcuni giudici in Italia fanno politica”, ha rincarato sul caso Albania. “Per rendersi conto che in Italia non funziona il sistema giudiziario basta essere un cittadino italiano”. “Non c’è bisogno che Musk ci ricordi che il sistema giudiziario italiano e che qualche giudice fa politica. Lo vediamo da 40 anni che qualche giudice fa politica ammettendolo, andando a manifestazioni di piazza e cortei”.

“La maggioranza dei giudici fa bene il suo mestiere rischiando la vita e la storia d’Italia ci ricorda”, ha aggiunto citando i giudici Livatino a Falcone e Borsellino. “Qualcuno di questi giudici porta in Tribunale la sua idea politica”.

E tornando sui giudizi di Musk: “Bene ha fatto il presidente Mattarella a difendere la sovranità nazionale, io vengo accusato di essere sovranista, ovvero di eccedere nella difesa dell’interesse e della sovranità nazionale…”, ha chiosato.