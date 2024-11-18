‘Charlie’, la newsletter sui media del Post, passa in abbonamento

Le “decine di migliaia” di iscritti alla newsletter gratuita ‘Charlie‘ che Il Post dedica ogni settimana al mondo dei media e dell’informazione, hanno convinto l’editore Luca Sofri che è venuto il momento di inserirla nell’offerta in abbonamento.

Da gennaio il seguitissimo appuntamento domenicale con il “dannato futuro dei giornali” sarà disponibile – insieme ai podcast Globo, Ci vuole una scienza e Amare parole – nel pacchetto destinato ai soli abbonati.

Un passaggio necessario, spiega l’editore, per garantire al quotidiano quella sostenibilità economica che dal 2019 a oggi si basa su un progetto di abbonamenti che ha conservato aperti a tutti, e gratuiti, i contenuti del giornale online, senza paywall, offrendo parallelamente agli abbonati “una serie di contenuti e servizi che compensino il loro contributo e sostegno”.

I giornali – come ha sempre ben raccontato ‘Charlie’ – faticano a trovare modelli di business sostenibili, compresi ovviamente quelli specializzati come Primaonline che per ora riesce a rimanere totalmente gratuito grazie alla raccolta pubblicitaria. Auguriamo alla newsletter ‘Charlie’ di contribuire fattivamente all’attivazione di tanti nuovi abbonamenti illuminando anche così una strada percorribile che garantisca buona informazione in un Paese che ne ha sempre più bisogno.