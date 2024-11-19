Il Torino vale fra i 130 e i 170 milioni di euro. Parola di professore di economia

Il docente di economia, professor Bertoldi a Tuttosport: ‘Se il Toro fosse in vendita varrebbe fra i 130 e i 170 milioni”.

“L’eventuale prezzo oscilla molto perché ci sono tanti fattori. Gli ultimi bilanci in rosso non preoccupano, ma è una società che non riesce a generare ricchezza o redditi maggiori. Attenzione: il prezzo è diverso dal valore'” si continua a leggere sull’edizione odierna del quotidiano torinese.

TUTTOSPORT

Il professor Bernardo Bertoldi, docente di Strategia all’Università di Torino (Economia e gestione delle imprese), editorialista del Sole 24 Ore, tifoso granata su Tuttosport: “Un imprenditore del calcio che ci sa fare e cerca un buon affare: una specie di Pozzo, di Cellino, di Corsi che vuole cimentarsi in una piazza più grande. Se è un imprenditore di calcio bravo, starà però lontano da una grande piazza, perché questa richiede molti più investimenti pur offrendo le stesse possibilità di realizzare plusvalenze con il lancio e la vendita di calciatori. La quinta categoria porta a un investitore che compri il Torino in attesa di rivenderlo a qualcun altro alla ricerca di un “bene trofeo”: una specie di Calleri del nuovo secolo, con più soldi e anche maggiore voglia di farne. In Serie A è pieno di fondi d’investimento più o meno blasonati che hanno comprato una società sperando di rivenderla come “bene trofeo”. In passato Elliot al Milan, per esempio. Ora si può pensare a Oaktree all’Inter, a 777 Partners al Genoa… Se si analizza la lista dei proprietari attuali in Serie A, si possono individuare molti di questi archetipi descritti. Quale sarebbe a questo punto del ragionamento un prezzo del Torino dipenderebbe da quale di quegli archetipi si presentasse per l’acquisto. Una forchetta possibile, considerato il bilancio e le transazioni simili, oscillerebbe probabilmente tra i 130 e i 170 milioni. La forchetta dipende anche dalle motivazioni di chi vuole comprare e da quelle di chi vuole vendere. Direi che restiamo dentro a parametri già emersi nel caso della Fiorentina, pagata da Commisso circa 170 milioni nel 2019, o del Genoa, comprato da 777 nel 2021 per circa 150 milioni“.

Restiamo nell’ambito dell’ultimo bilancio. Ricavi per un centinaio di milioni, complessivamente. Una decina in meno rispetto al 2022. “Sì. Si arriva a questa cifra aggiungendo all’elenco precedente i ricavi derivati dal trading, dal calciomercato: 24,8 milioni, dei quali 23,2 di plusvalenze. I costi, invece, sono ammontati a quasi 110 milioni, grossomodo una decina in meno rispetto all’anno prima. E qui la voce grossa la fanno gli stipendi che deve pagare il club: 55,6 milioni… appunto 10 milioni in meno rispetto al 2022… quasi tutti relativi ai giocatori della prima squadra. Gli ammortamenti si sono invece attestati a quota 28,7 milioni”.