Boom social presidenti di regione. On top De Luca, Todde e Zaia

Vincenzo De Luca, presidente della Campania, Alessandra Todde, da febbraio di quest’anno alla guida della Sardegna e Luca Zaia, dal 2015 al vertice della regione Veneto, sono i tre presidenti che conquistano le tre posizioni sul podio che segnala gli account social che nei dodici mesi precedenti, da novembre 2023 a novembre 2024, hanno ottenuto gli incrementi più significativi dei nuovi follower.



L’account TikTok di De Luca ha acquisito ben 59 mila nuovi seguaci, mentre alle sue spalle troviamo il profilo Instagram di Alessandra Todde con una crescita di 49 mila follower e, infine, c’è quello di Luca Zaia che sempre su Instagram cresce di poco meno di 43 mila nuovi follower.



Sono questi alcuni dei dati contenuti dal nuovo report di Arcadiacom.it, l’anno social dei Presidenti di Regione, in cui sono stati monitorate le KPI degli account social dei presidenti di Regione, su Facebook, Instagram, X e TikTok. Il report, inoltre si completa con il censimento delle conversazioni digitali della rete dove sono state raccolte le menzioni e le interazioni ottenute dalle keyword nominative dei governatori e le percentuali di sentiment.

Come detto, a distinguersi in questi dodici mesi, da novembre 2023 a novembre 2024, sono stati in particolari gli account dei presidenti che si sono esposti con maggior insistenza sul tema dell’autonomia differenziata, in particolare troviamo Vincenzo De Luca (Campania) e Luca Zaia (Veneto), ma in loro compagnia ci sono pure Roberto Occhiuto (Calabria) e Renato Schifani (Sicilia). Accanto a questi, invece, si segnalano poi gli account dei presidenti eletti perché nelle loro regioni si è nuovamente votato: in questo gruppo si segnalano tra gli altri Alessandra Todde (Sardegna) e Marco Marsilio (Abruzzo)

Per quanto concerne Facebook, si sono distinti per capacità di coinvolgimento e di crescita dei follower, Alessandra Todde (Sardegna), Francesco Rocca (Lazio) ed Eugenio Giani (Toscana), mentre Luca Zaia (Veneto) ha il primato del maggior numero di post.



Su Instagram, invece, a primeggiare nella cattura del coinvolgimento e di crescita dei follower troviamo accanto ad Alessandra Todde (Sardegna), Roberto Occhiuto (Calabria) e Donatella Tesei (Umbria).

Spostandoci su X, troviamo invece le ottime performance di Vincenzo De Luca (Campania), Vito Bardi (Basilicata) che si è avvantaggiato dalle polarizzazioni elettorali e di Francesco Rocca (Lazio).

Infine, c’è TikTok, piattaforma scelta solo da nove su venti presidenti di regione (in crescita di una sola unità rispetto al report 2023) e dove spiccano le performance di Luca Zaia (Veneto), Michele Emiliano (Puglia) e Vincenzo De Luca (Campania).

Anche in rete, così come nella raccolta dei nuovi follower, a prendersi le quoti maggiori di menzioni e interazioni sono le keyword nominative di Alessandra Todde, che raggiunge il traguardo di 1 milione di reaction, seguita da Vincenzo De Luca e Luca Zaia.

Nella classifica del sentiment, per il secondo anno consecutivo a incassare la percentuale più alta di gradimento è Attilio Fontana, presidente della Lombardia con il 78% di mood positivo.

NOTA

Dal censimento sono stati esclusi gli account di Stefano Bonaccini, eletto al Parlamento Europeo il 10 giugno 2024 e quello di Giovanni Toti, dimessosi da presidente della Liguria lo scorso 26 luglio di quest’anno.