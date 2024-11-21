‘Oggi’ sciopera e sfiducia Biavardi dopo il licenziamento improvviso del vice

Mentre il settimanale Gente sta per varare il proprio sito on line, la redazione del concorrente Oggi è salita sulle barricate sfiduciando il direttore Andrea Biavardi dopo “il licenziamento improvviso del vicedirettore Roberto Beccaria e la soppressione della sua posizione di responsabile delle attività digitali” è scritto nel documento sindacale. Il voto della mozione di sfiducia ha visto 15 favorevoli, 11 contrari, su 27 votanti e 31 aventi diritto. E dunque il direttore “risulta sfiduciato dalla maggioranza dei partecipanti”.

Secondo i giornalisti, la decisione “non appare giustificata da reali necessità organizzative e che, anzi, pregiudica il funzionamento del sito oggi.it”. “A quattro mesi dal suo insediamento il direttore non ha ancora illustrato un piano sullo sviluppo digitale della testata”, si legge ancora nella nota, con la redazione che ribadisce “l’urgenza di investimenti per il sostegno del giornale in tutte le sue estensioni”, oltre a chiedere “con forza l’annullamento del licenziamento e il reintegro immediato del collega Roberto Beccaria”.

Cdr Rcs Periodici: politica contraddittoria

Sul licenziamento di Beccaria è intervenuto anche il Comitato di Redazione dei Periodici RCS, cogliendo l’occasione anche per segnalare quella che viene definita come una “politica contraddittoria applicata ai Periodici da Rcs Mediagroup”. In dieci anni, viene rilevato, l’editrice “ha fatto ricorso in modo pressoché ininterrotto ad aiuti statali, costringendo gli impiegati e giornalisti a stati di crisi continui, con alternanza di cassa integrazione e solidarietà per risparmi e sedicenti ristrutturazioni, che, come motivazione ufficiale, puntavano allo sviluppo digitale”.

Con quale risultato? Decapitare il web di uno dei settimanali di punta, senza peraltro mostrare piani di progetti diversi”.

Una “decisione – incalzano i rappresentanti sindacali della Periodici – che la dice lunga sulle intenzioni dell’azienda di investire in innovazione. Quello a cui si assistite infatti è un progressivo slittamento della gestione dei social verso il settore del marketing che a sua volta appalta ad aziende esterne la produzione di contenuti”.

La replica dell’editore

In una nota ripresa da Ansa, è arrivata la replica dell’editore, confermando “la decisione di natura organizzativa assunta su richiesta del direttore”. “Tale decisione nasce dall’esigenza di razionalizzare la struttura direttiva, unificando la responsabilità delle versioni cartacea e digitale del settimanale”, si spiega. L’editore – si legge in una nota – “inoltre sottolinea che ha sempre sostenuto la testata Oggi, in modo particolare negli ultimi 3 anni, con investimenti significativi in un percorso di miglioramento e adeguamento continuo dell’offerta informativa del giornale, anche digitale, così come peraltro avviene per gli altri quotidiani e periodici del Gruppo RCS”.