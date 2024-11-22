Governo prova a zittire i giudici: nel Dl Giustizia vietato commentare temi attualità

In un decreto all’ordine del giorno del prossimo Cdm, il ministero della Giustizia guidato da Carlo Nordio ha inserito una norma che colpisce giudici e PM che prendono posizione in pubblico sui temi dell’attualità politica: in caso non rinunciassero a occuparsi dei fascicoli sulle stesse questioni, rischieranno sanzioni disciplinari.

E’ insintesi quanto si trova nella bozza del decreto legge in materia di Giustizia che sarà discusso lunedì prossimo in Consiglio dei ministri. Viene introdotta una norma che potrebbe infatti prevedere azioni disciplinari per i magistrati che prendono posizione pubbliche su un argomento di cui si occupano o di cui si occuperanno.

Secondo la bozza del documento, già approvato al pre Cdm di ieri, all’articolo 4 del decreto viene introdotta una nuova norma sulle disposizioni in materia di illeciti disciplinari dei magistrati, secondo cui un illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni si verifica anche quando c’è “la consapevole inosservanza del dovere di astensione nei casi in cui è espressamente previsto dalla legge l’obbligo di astenersi o quando sussistono gravi ragioni di convenienza”.

In caso di azione disciplinare del ministro, riporta Ansa, come da prassi spetterebbe poi alla sezione disciplinare del Csm decidere se infliggere una sanzione.