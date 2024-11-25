Bianconeri saldamente in vetta davanti ai rossoneri nella graduatoria delle squadre di calcio attive sui social. Napoli terzo per videoviews, con i nerazzurri che sarebbero secondi per interazioni, ma sono ‘penalizzati’ da performance video meno brillanti degli altri club.

Vince la Juve, che sui social fa meglio che in campionato. Al secondo posto c’è il Milan, che sul rettangolo di gioco – in Italia come in Champions League – continua ad alternare prestazioni incerte ad altre di ottime livello. Al terzo posto c’è il Napoli di Antonio Conte, in vetta al campionato e molto forte sul fronte videoviews.

La Top 15 Squadre di calcio stilata per Primaonline.it da Sensemakers fa registrare volumi in crescita complessivamente, ma posizioni sostanzialmente stabili a ottobre.

Sui campi la situazione è nota. Il Napoli è in vetta al torneo, le altre big rincorrono in ordine sparso dovendo tenere conto delle brillanti prestazioni, inattese, invece, di Fiorentina, Atalanta e Lazio. Bianconeri e rossoneri non hanno ancora trovato una stabilità nelle prestazioni.

Il ranking social dice cose diverse da quello della Serie A.

IN CASO DI RIPRESA SI PREGA DI CITARE E LINKARE PRIMAONLINE.IT

Videoviews bianconere 4 volte quelle rossonere

La Juventus si conferma regina del ranking che ora valorizza le performance video. Ma i bianconeri (a 222,3 milioni di videoviews e 60,5 milioni di interazioni) sarebbero stati nettamente primi anche se la classifica fosse stata ordinata per interazioni.

A seguire, troviamo Milan (59,7 milioni di videoviews) e Napoli (40,8 milioni), con i rossoneri che, invece, sarebbero stati scavalcati dall’Inter al secondo posto se il ranking avesse privilegiato le interazioni: il Milan, infatti, si ferma a 19,4 milioni di interazioni (-32%) mentre i nerazzurri sono a quota 35,9 milioni su questo indicatore (+48%).

L’Inter porta a casa anche un interessante bilancio di 29,1 milioni di video views (+40%) e si lascia dietro la Roma, avanti a settembre. Il club di Oaktree è uno tra i pochi del ranking (come Lazio) a presentare un numero di interazioni superiore ai volumi totali di video views.

L’attività di pubblicazione del team aumenta del +30% circa e i risultati si vedono. Con un aumento delle interazioni che si concentra per lo più su Instagram e un aumento delle video views in cui TikTok pesa per il 75% dei volumi complessivi.

Balotelli salva il Genoa. Sui social

Significativo il caso del Genoa che entra questo mese in classifica posizionandosi direttamente al decimo posto. Un fattore determinante è stato, senza dubbio, l’arrivo di Mario Balotelli, che il 28 ottobre, dopo essere rimasto alcuni mesi senza squadra, è ritornato in Italia firmando proprio con il Grifone.

A conferma del fondamentale impatto che il suo ritorno ha avuto sui social, si nota che, da quel giorno fino alla fine del mese, la squadra rossoblù ha raccolto l’85% del totale di interazioni ottenute ad ottobre. Ad interrompere la serie di post dedicati a Balotelli troviamo il videoclip di presentazione della nuova terza maglia del club, ora entrato in una fase delicata con la destituzione di Alberto Gilardino da trainer e l’affidamento a Patrick Vieira.

Tra la Roma, quinta, ed il Genoa, decimo, si collocano nell’ordine Fiorentina (era nona a settembre), Atalanta (era ottava), Nazionale di calcio e Parma (era sesta).

Viola e Dea sono premiati dalle prestazioni in campionato, mentre la pur brillante Lazio di Baroni rimane solo dodicesima sui social. Per gli Azzurri di Luciano Spalletti sarà interessante verificare l’andamento di novembre, con le partite della nostra compagine in Nations League che sono state protagoniste nella prima parte del mese.

Best performing post: spazio ai sogni dentro un pallone

All’interno della classifica dei Best Performing Post per interazioni, fa numeri imponenti la bella campagna emozionale della Juve ‘Sometimes, the biggest dreams fit inside a football’, che è andata forte sia su TikTok che Instagram.

In casa Milan si celebra il portierone Frank Maignan, con un posto che sfiora quota un milione su TikTok.

Proprio “investendo” maggiormente su questa piattaforma il club rossonero riesce ad aumentare i volumi rispetto al mese precedente.

Tra i post targati Napoli focus by TikTok su un penalty assegnato alla squadra. In tutti i casi si nota l’omogeneità della componente video, che risulta la modalità più efficace adottata dai team per comunicare con i propri tifosi.

Paid partnership: Milan e Puma sugli scudi su Instagram

Nel ranking delle Paid Partnership il Milan perde il primato su Facebook, dove la Juventus guadagna un’altra prima posizione tarata EA Sports come best sponsor.

Ma l’operazione più efficace è quella targata Milan e Puma condotta dai rossoneri su Instagram. Le marche più attive rimangono le solite.

Oltre a quelle già citate, Msc Crociere e Coca-Cola col Napoli, Acqua Lete con l’Atalanta, Eneds ancora col Milan.